Die Hoffnung schwindet: Hertha am Abgrund

Nach dem Debakel in Köln (2:5) scheint der siebte Bundesliga-Abstieg von Hertha BSC kaum mehr abwendbar. Trainer Pal Dardai stößt an jene Grenzen, die schon seinen Vorgängern zu schaffen machten - und benennt schonungslos die Defizite des Kaders.

Dass Jessic Ngankam in der 63. Minute dieses kaum fassbare Fußballspiel in eine andere Richtung hätte lenken können, war am Ende allenfalls noch eine Fußnote, vielleicht nicht mal mehr das. Herthas Joker nutzte die Chance, die sich ihm bot, nachdem Jonas Hector der Ball versprungen war, nicht. Womöglich hätte Ngankam querlegen können auf Dodi Lukebakio, er versuchte es selbst und scheiterte beim Stand von 2:3 aus Berliner Sicht an FC-Keeper Marvin Schwäbe, aber das war am Ende auch schon egal. "Ich muss nichts erzählen darüber, wenn Jessic das 3:3 macht", sagte Dardai, "das wäre großer Quatsch. Wir müssen nichts erzählen." Es war nicht die Stunde für Konjunktive.

Die Vorführung am Freitagabend hat nicht nur die nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart in der Vorwoche neu geweckte Hoffnung auf den Klassenerhalt praktisch zertrümmert, sondern erneut die gravierenden Defizite eines grotesk schief komponierten Kaders offenbart, dem es an vielem fehlt, was einen soliden Bundesliga-Kader ausmacht: an innerer Festigkeit, an Balance im Spiel und an Tempo. Die 90 Minuten in Köln waren ein Monument der Unterlegenheit. "So", bilanzierte Dardai, "muss eine gute Bundesliga-Mannschaft spielen am Ende einer Saison."

Wir sind keine richtig gute athletische Mannschaft. Pal Dardai

Er meinte den FC - und fällte über das eigene Team, das ein Torso war, ein schmerzhaft ehrliches Urteil: "Wir sind keine richtig gute athletische Mannschaft. Wir können gemeinsam Dinge erreichen, aber wenn die Mannschaft gegen den Ball zu lange und breit wird, haben wir keine Chance. Es ist eine so eingekaufte Mannschaft. Wenn die Kölner Tempo gegangen sind, hatten wir ein Riesendefizit."

Herthas Geschwindigkeits-Nachteile vor allem in der letzten Reihe waren bei der Analyse des Kaders durch Neu-Investor 777 Partners im Winter einer der Kernpunkte - die Januar-Zugänge Tolga Cigerci (fehlte in Köln wegen Wadenproblemen) und Florian Niederlechner (wirkungslos bis zu seiner Auswechslung) behoben dieses offensichtliche Manko kein bisschen, sie stehen für andere Skills.

Richter und Lukebakio arbeiten zu wenig zurück

Hertha fiel zum vierten Mal im Kalenderjahr 2023 auseinander, die Pleite in Köln reihte sich ein in die Serie der atemberaubend verkorksten Auftritte gegen Wolfsburg (0:5), auf Schalke (2:5) und gegen Bremen (2:4). "Wir haben zwischendurch 2:1 geführt, aber man hat viele Fehler gesehen", sagte Dardai. "Gefühlt gab es schon in der ersten Halbzeit 30 Flanken gegen uns." Die völlig überforderten Außenverteidiger Jonjoe Kenny und Marvin Plattenhardt wurden auf den Seiten von ihren Vordermännern Lukebakio und Marco Richter immer wieder mit freundlichen Grüßen allein gelassen, im zentralen Mittelfeld bekamen Marton Dardai und Lucas Tousart nie Zugriff aufs oder gar Ruhe ins Spiel.

Ohne die beste Saisonleistung von Torwart Oliver Christensen und das Alu-Pech der Kölner wären die derangierten Berliner womöglich in den Bereich einer zweistelligen Niederlage gesegelt - bei einer Mannschaft, die in ihren vorherigen fünf Heimspielen insgesamt nur ein Tor erzielt hatte. "31 Torschüsse" der Gastgeber hatte Dardai am Ende gesehen, "ich weiß nicht, ob das Bundesligarekord war. Es hat nicht gut ausgesehen." Sondern: richtig schlecht.

Wir haben ein riesiges Mentalitätsproblem. Pal Dardai

Der Ungar wirkte nach dem vierten von sechs Spielen seiner Rettungs-Mission desillusioniert. "Wie kann das sein, dass wir innerhalb von zehn Tagen das vergessen, was wir gut gemacht haben? Das ist irgendwie Kopfsache", sagte Dardai. "Ich verstehe das eigentlich nicht. Wahrscheinlich muss ich weiter streng bleiben." Wahrscheinlich würde auch das nicht mehr helfen. Hertha steht am Abgrund. Und die vielfältigen Probleme in diesem Team sind gleichermaßen in den Beinen und in den Köpfen zu verorten. "Wenn ich nicht bereit bin, mit vollem Tempo anzulaufen, haben wir ein Mentalitätsproblem", befand Dardai. "Gegen den Ball muss man mit Tempo anlaufen, nicht irgendwie. Wir haben ein riesiges Mentalitätsproblem."

9:31 Torschüsse, nur 40 Prozent gewonnene Zweikämpfe, nur 38 Prozent gewonnene Luftduelle, 11:26 Flanken, 71 Prozent Passquote gegenüber Kölner 84 Prozent - Hertha war ein Spielball der energiegeladenen Hausherren. "Mit solchen Zweikampfwerten und Statistiken müssen wir nichts über Hoffnung erzählen", sagte Dardai, "das bringt nichts." Seine Empfehlung: "Mund halten und schauen, was am Wochenende passiert und ob wir noch eine Chance haben." Und in der neuen Woche "müssen wir uns vorbereiten, defensive Sachen und die Ordnung trainieren und gegen Bochum dahinkommen, wo wir gegen Stuttgart oder Bayern waren, wo die Mannschaft kompakt verteidigt hat."

Dardais Erkenntnis nach der grotesk missratenen Darbietung in Köln: "Man sollte mit diesem Kader nicht über zu viele offensive Sachen reden, weil dann die Defensive nicht mehr funktioniert." Hertha BSC gibt im Mai 2023 nur in einer Hinsicht ein schlüssiges Bild ab: Der sportlich und finanziell taumelnde Hauptstadtklub, dessen Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messehalle 18 viel Brisanz birgt, ist in allen Bereichen ein Sanierungsfall.