Die Hoffnung auf Jatta

Zum gemeinsamen Frühstück und der anschließenden Regenerationseinheit am Samstagmorgen waren die Hamburger Derbygewinner nach ausgiebiger Party-Nacht alle pünktlich wieder im Volkspark. Nachwirkungen der Feier also gab es keine, dafür drohen nach wie vor selbige für Bakery Jatta.

Der Gambier Jatta hatte bei seinem Treffer zum 2:1 einen Tritt von St. Paulis Leart Paqarada abbekommen, über die Schwere der Verletzung besteht noch keine abschließende Klarheit. Am Tag nach dem 4:3 wurde er am rechten Sprunggelenk behandelt, eine MRT-Untersuchung ist vorerst nicht vorgenommen worden. Der Plan: Bis zum Start in die neue Trainingswoche am Dienstag soll die Entwicklung abgewartet werden. Die große Hoffnung: Dass mit dem Rückgang der Schwellung auch die Schmerzen gehen. Schon nach der Partie hatte Tim Walter mit einem Augenzwinkern gesagt: "Wie ich Baka kenne, schüttelt er sich einmal kurz und dann geht es weiter."

Klar ist: Ein weiterer Ausfall in der Offensive würde den HSV-Coach empfindlich treffen. Denn im Saisonendspurt muss der 47-Jährige bereits auf Angreifer Andras Nemeth verzichten. Der im Winter als Backup für Torjäger Robert Glatzel verpflichtete Ungar hatte sich im Abschlusstraining vor dem Derby eine Fraktur des Innenknöchels zugezogen und wird in dieser Spielzeit nicht mehr einsatzbereit sein.

Der Torschütze des Monats drängt sich nicht auf

Der Ausfall des zweiten Mittelstürmers schränkt Walters Variationsmöglichkeiten in der Offensive ganz erheblich ein. Zumal auch Jean-Luc Dompé aktuell im Gewand eines Ausfalls daherkommt. Der Franzose wurde von der ARD am Wochenende zwar zum Torschützen des Monats März gekürt, sein Freistoßtor beim 3:0 gegen Nürnberg aber war das letzte sportliche Ausrufezeichen. Vor zwei Wochen hatte Walter mehr Härte von dem 27-jährigen Linksaußen gefordert als er wegen Sprunggelenkproblemen pausiert hatte, in der Vorwoche dann hatte Kapitän Sebastian Schonlau im Training deutlich hörbar mehr Bereitschaft im Rückwärtsgang eingefordert - gegen St. Pauli fehlte Dompé diese vor dem 0:1, nach vorn blieb ebenfalls vieles Stückwerk. Nach nur 45 Minuten hatte der Trainer den Arbeitstag für den so stark gestarteten Sommer-Zugang von Zulte Waregem beendet.

Für einen erneuten Startplatz am kommenden Samstag beim 1. FC Magdeburg hat sich Dompé nicht aufgedrängt. Auch deshalb ist im Volkspark die Hoffnung auf Jatta und eine nur harmlose Derby-Blessur so groß.