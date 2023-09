Die Hintergründe zur neuen Reuter-Rolle

Nach fast elf Jahren räumt Stefan Reuter seinen Posten als Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg und wirkt künftig in beratender Rolle. Es ist der vorläufige Schlusspunkt einer Umstrukturierung, die den FCA erfolgreicher als zuletzt machen soll.

Es gab Zeiten, und die sind noch nicht so lange her, da hatte der FC Augsburg neben Reuter noch einen Chefscout für den sportlichen Bereich - und das war’s. Ziel der Umstrukturierung war es, sich breiter aufzustellen. Marinko Jurendic fungiert seit August als Sportdirektor, sein Vertrauter Heinz Moser begann Anfang September als Leiter Entwicklung, er soll unter anderem für eine bessere Verzahnung zwischen Profis und Nachwuchs sorgen.

Christoph Janker bleibt Leiter der Lizenzspielerabteilung. Was genau in seinen Aufgabenbereich fällt, soll noch genauer definiert werden. Der starke Mann des FC Augsburg ist Michael Ströll, der einzig verbliebene Geschäftsführer. Er wird sich im sportlichen Tagesgeschäft jedoch zurückhalten und mehr seinem Kerngebiet, den Finanzen, widmen. Und dann bleibt ja noch Reuter, dessen Expertise und Erfahrung genutzt werden soll, wenn nötig.

Weder Rauswurf noch Rücktritt

Die FCA-Verantwortlichen betonen, Reuters neue Rolle sei weder ein Rauswurf noch ein Rücktritt, alles sei einvernehmlich. Auch Reuter, der sich bislang nicht öffentlich geäußert hat, könne mit diesem Schritt sehr gut leben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Zufriedenheit mit Reuter bei Teilen der Verantwortlichen zuletzt in Grenzen hielt. Vor allem den Nachwuchs habe er vernachlässigt, hieß es hinter vorgehaltener Hand.

Offen auch, inwieweit sein noch von Ex-Präsident Klaus Hofmann heimlich, still und leise verlängerter und gut dotierter Vertrag bis 2026 modifiziert worden ist. Niemand kann Reuter umgekehrt nehmen, dass er als Verantwortlicher den FCA in all den Jahren in der Bundesliga gehalten und etabliert hat. ER war das Gesicht des FC Augsburg und soll es als Repräsentant auch bleiben.

Das neue Modell des FCA orientiert sich an den Branchengrößen Bayern München und Borussia Dortmund: Dort sind mit Jan-Christian Dreesen bzw. Hans-Joachim Watzke CEOs am Werk, die keine große aktive Karriere vorweisen können wie Ströll beim FCA. Mit Christoph Freund bzw. Sebastian Kehl wirken Sportdirektoren wie Jurendic beim FCA. Und mit Karl-Heinz Rummenigge und Matthias Sammer stehen Top-Berater zur Verfügung, diese Rolle gebührt beim FCA nun Reuter. Wie erfolgreich der FC Augsburg in der neuen Konstellation sein wird, liegt nun an den neuen handelnden Personen.