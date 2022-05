Die Hintergründe zur Aufregung um Hinteregger

Eintracht Frankfurts Martin Hinteregger ist ein Mann klarer Worte und trägt sein Herz auf der Zunge. Zuletzt sorgten Aussagen von ihm für Aufregung - die sich aber gelegt hat.

Bei vielen Fans genießt Martin Hinteregger Kultstatus. Der 29-Jährige gibt sich volksnah, trinkt mit den Anhängern gerne mal ein Bier und trägt sein Herz auf der Zunge. Mitte Juni organisiert er in seinem österreichischen Heimatdorf Sirnitz gar ein Fußballturnier und Festival für die Fans. Damit hebt er sich ab von der breiten Masse der Profis, die höllisch aufpassen, bloß nirgends anzuecken.

Glasner will auf die Dienste seines Landsmanns nicht verzichten

Überraschungen - im Positiven wie im Negativen - bleiben bei einem Original wie "Hinti" nicht aus. Dieser Tage sorgte er für Aufsehen, als er der "Kronen Zeitung" sagte: "In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinalspielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll." Inzwischen ist klar, dass Hinteregger bleiben wird, allen voran Trainer Oliver Glasner will auf die Dienste seines Landsmanns nicht verzichten. "Ich bin überrascht über die Kehrtwende des Klubs, dass ich doch bleiben soll. Die Champions League will ich mir mit diesen Fans sicher nicht entgehen lassen", bekräftigt der Verteidiger, der in Top-Form eine unverzichtbare Größe ist.

Bei der Eintracht ist man von den Aussagen überrascht, will sie öffentlich aber nicht kommentieren, damit wieder Ruhe einkehrt. In Hintergrundgesprächen ist zu vernehmen, dass Hintereggers Berater Christian Sand rund um die Barcelona-Spiele eine vorzeitige Verlängerung des bis 2024 datierten Vertrags anregte. Darauf ließen sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche nicht ein. Das bestätigte Sand am Sonntag im Gespräch mit dem kicker: "Es gab noch unter der alten Führung mit Fredi Bobic und Bruno Hübner Gespräche wegen eines neuen Vertrags.

Dass die neue Führung aus geld- und leistungstechnischen Gründen nicht darüber nachdenkt, ist legitim", sagt Sand. Nicht zuletzt aufgrund von Hintereggers erheblicher Leistungssteigerung in der entscheidenden Phase der Europa League betont er aber: "Jetzt wäre der Zeitpunkt, zu dem man ein schönes Zeichen setzen könnte." Der Berater verweist auf die hohe Identifikation des Innenverteidigers mit der Eintracht und ihren Fans. Eine klare Ansage, den Verein verlassen zu müssen, habe es zwar nicht gegeben, sagt selbst Sand, allerdings gibt er zu bedenken: "Wenn man einem Spieler, der sich so heimisch fühlt, sagt: "Sollte ein Angebot kommen, wären wir bereit, dich abzugeben", ist das für ihn gleichbedeutend damit, dass man ihn am liebsten gehen lassen würde. So hat er es jedenfalls aufgefasst."

Neben Milan klopfte auch Napoli im Winter an

In der Vergangenheit schlug Hinteregger mehrfach lukrative Angebote aus. 2019 hätte er zu Lazio Rom wechseln und deutlich mehr verdienen können. Im vergangenen Winter soll die AC Mailand Interesse signalisiert haben, und nun berichtet Sand von einer Anfrage der SSC Neapel: "Da gab es konkretes Interesse, bei Napoli hätte er das Doppelte verdienen können. Hinti will aber bei der Eintracht bleiben - und wertgeschätzt werden."