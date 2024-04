Highlights der Handball Bundesliga im Video

Volles Programm liefert die Handball Bundesliga auch am Wochenende nach Ostern - und die Video-Highlights der Partien gibt es kostenfrei auf handball-world im Video.

Drei Spiele sind in der Handball Bundesliga bereits absolviert: Am Donnerstag legte Tabellenführer Füchse Berlin im Fernduell gegen den einen Minuspunkt weniger aufweisenden SC Magdeburg mit einem Auswärtserfolg in Göppingen vor. Am Freitag folgte ein Heimsieg des VfL Gummersbach gegen Schlusslicht Balingen-Weilstetten, mit dem sich die Oberbergischen an Hannover-Burgdorf vorbei auf den sechsten Tabellenplatz schoben. Die Recken hatten parallel zu Hause in einem Nordkrimi mit 25:26 das Nachsehen gegen den HSV Hamburg.

Top10 vom letzten Spieltag

Dyn stellt zudem für jeden Spieltag zudem eine Top10 zusammen: Eine Parade von Sego, Kempatreffern von Gummersbach oder Magdeburg, Durchbrüche von Sindre Aho oder Eric Johansson sowie spektakuläre Aktionen am Kreis von Johannes Golla und Jannik Kohlbacher sind bei der letzten Ausgabe dabei. Auf der Eins landete in der Vorwoche aber ein trotz Bedrängnis in den Torwinkel gesetzter Gegenstoß von Noah Beyer vom Bergischen HC.

Handball Bundesliga: Die letzten Spiele