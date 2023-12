Die Hessenliga ist in der Winterpause

In diesem Jahr rollt in Hessens Oberhaus der Ball nicht mehr: Pünktlich zum 1. Dezember wurde vorzeitig die Winterpause eingeläutet.

Die Witterungsbedingungen quer durch die Republik lassen an diesem Wochenende nur auf wenigen Plätzen Fußball zu. In der fünftklassigen Hessenliga verkündete Staffelleiter Robert Neubauer am Freitag gar den vorzeitigen Gang in die Winterpause.

Betroffen ist damit der komplette 20. Spieltag sowie das eigentlich für Sonntag in einer Woche angesetzte Nachhol-Derby zwischen dem Hanauer SC und dem FC Hanau 93. Damit steht auch fest, dass Türk Gücü Friedberg als Tabellenführer überwintern darf, punktgleich auf Rang zwei steht der KSV Baunatal.

Die Pause in Hessens Oberhaus dauert beinahe drei Monate: Am 24. Februar geht es regulär mit dem 21. Spieltag weiter.