Die Helden des österreichischen Handball-Wunders

Constantin Möstl (23 Länderspiele, 0 Tore)

2018 war "Consti" schon Schul-Weltmeister, 2024 ist er der Held des österreichischen Handball-Wunders. In drei der bisherigen fünf Spiele wurde der Wiener in Diensten des HC Hard zum "Man of the Match" gekürt. Mit 59 Saves führt der 23-Jährige das EM-Torhüter-Ranking an - und hat sich in die Weltklasse katapultiert. GEPA pictures