Die Heimatvereine der deutschen Handball-Nationalspieler

Heute stehen sie bei der Handball-Europameisterschaft vor 13.000 Zuschauern auf dem Parkett, doch auch Nationalspieler haben klein angefangen. Ein Blick auf die Heimatvereine der 17 Handballer im deutschen EM-Kader.

Ob die TG Eltville, der Hannoversche SC oder der TSB Schwäbisch Gmünd: Die Heimatvereine der deutschen Nationalspieler liegen über das ganze Land verteilt. In den Amateurvereinen wuchsen die heutigen Profis und eiferten ihren Vorbildern nach - so, wie die Kinder heute ihnen.

Für Linksaußen Lukas Mertens ging es in der Kindheit oft direkt nach den Hausaufgaben auf den fünf Gehminuten entfernten Bolzplatz im heimischen Wilhelmshaven.

"Fußball, Handball, Tennis - hier haben wir so ziemlich alles gespielt", erinnerte sich der 27-Jährige, der das Handballspielen bei der JSG Wilhelmshaven erlernte, in Bock auf Handball. "Ich hatte zwar mal ein THW-Trikot von Christian Zeitz. Aber wenn wir Handball spielten, dann war ich Dominik Klein oder Gudjon Valur Sigurdsson." Juri Knorr berichtete, dass sein erstes Trikot das von Lars Christiansen war.

Heute tragen die Kinder in den Turnhallen das Trikot von Lukas Mertens, Kapitän Johannes Golla (Heimatverein: TG Eltville) oder Keeper Andreas Wolff (SG Ollheim/Straßfeld). Vorbilder für die nächste Generation zu schaffen, ist eine der großen Hoffnungen, die der Deutsche Handballbund mit der Heim-Europameisterschaft verbindet.

Wie gut das gelingen wird, hängt vom Abschneiden ab. Eins ist jedoch bereits sicher: Irgendwo in diesem Land trainieren und spielen gerade schon die künftigen Handball-Nationalspieler, um irgendwann in die Fußstapfen ihrer Vorbilder zu treten - so, wie es auch Mertens und Co. bereits gelang.

Die Heimatvereine der Nationalspieler

Nummer Name Heimatverein 33 Andreas Wolff SG Ollheim/Straßfeld 44 Christoph Steinert SV Lokomotive Rangsdorf 1 David Späth TSG Kaiserslautern 80 Jannik Kohlbacher HSG Nieder-Liebersbach/Reisen 4 Johannes Golla TG Eltville 18 Julian Köster TuS SW Brauweiler 15 Juri Knorr VfL Bad Schwartau 14 Justus Fischer Hannoverscher SC 25 Kai Häfner TSB Schwäbisch Gmünd 36 Lukas Mertens JSG Wilhelmshaven 38 Martin Hanne SG Nord Edemissen 3 Nils Lichtlein ESV 1927 Regensburg 20 Philipp Weber SG Eintracht Glinde 23 Renars Uscins SG Kühnau 34 Rune Dahmke SV Mönkeberg 11 Sebastian Heymann TSB Heilbronn-Horkheim 73 Timo Kastening HSG Schaumburg Nord

