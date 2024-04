Die Handball-Spiele der Woche: Olympia-Quali, HBL und Final4

Eine langsam beginnende Woche steigert sich in den nächsten Tagen und bringt am Wochenende dann Handball-Höhepunkte: Nach Zweitliga-Spielen am Montag und Dienstag sowie einem freien Mittwoch startet am Donnerstag die Olympia-Quali der Frauen, am Freitag gibt es drei HBL-Spiele und am Wochenende dann das Final4 im DHB-Pokal.

In der Lanxess Arena in Köln wartet am Wochenende das Final4 im DHB-Pokal. Sascha Klahn

Alle Spiele des jeweiligen Tages gibt es übrigens in der Rubrik "Handball Heute" in der Navigation in unserem Matchkalender. In diesem kann auch zurück- oder auf die nächsten Tage vorgeblättert werden. Dort finden sich die Spiele der Woche chronologisch nach Tagen sortiert und geben auch Live-Ergebnisse aus, mit einem Klick auf die jeweilige Partie geht es zudem zum ausführlichen Liveticker, der neben der voreingestellten Event-Ansicht auf Wunsch auch einen Tab mit einer klassischen Verlaufs-Ansicht bietet.

» Handball Heute: Der Matchkalender mit den Handball-Spielen des Tages

Olympia-Quali Handball Frauen

Die deutschen Männer haben es vorgemacht, nun wollen auch die deutschen Frauen zum Handball-Turnier der Olympischen Spiele nach Paris. Nach der souveränen Qualifikation für die Handball-EM in der vergangenen Woche warten auf das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Neu-Ulm nun die Hürden Slowenien, Montenegro und Paraguay. Gespielt wird am Donnerstag, Samstag und Sonntag.

weitere Infos zur Olympia-Quali der Frauen im Handball (inklusive Spiele der anderen Turniere)

Handball Bundesliga Männer

Aufgrund des Final4 im DHB-Pokal finden in dieser Woche in der Handball Bundesliga nur drei Nachholspiele statt, alle drei sind für den Freitag angesetzt: Um 19 Uhr stehen sich der SC DHfK Leipzig und die TSV Hannover-Burgdorf gegenüber, um 20 Uhr kommt es zum Krisen-Duell zwischen Bergischer HC und Rhein-Neckar Löwen sowie zum Nordschlager HSV Hamburg gegen THW Kiel.

Final4 - DHB-Pokal Männer

Im Fokus bei den Männern steht an diesem Wochenende das Final4 im DHB-Pokal. Am Samstag eröffnen SC Magdeburg und Füchse Berlin die Endrunde in Köln mit dem ersten Halbfinale, im zweiten stehen sich dann die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen gegenüber. Am Sonntag duellieren sich erst die beiden Verlierer um den dritten Platz und den damit verbundenen späteren Einstieg in den DHB-Pokal der kommenden Saison bevor es ab 15:35 Uhr im Endspiel um den Titel geht.

Info: Schiedsrichter-Ansetzungen Final4 DHB-Pokal Handball

2. Handball Bundesliga Männer

Während das Wochenende auch in der 2. Handball Bundesliga aufgrund des Final4 im DHB-Pokal frei geräumt wurde, bietet der Freitag gleich acht Begegnungen - auch die Aufstiegsanwärter Potsdam, Bietigheim und Hamm sind im Einsatz. Am heutigen Montag gibt es mit Lübbecke gegen Coburg noch die abschließende Partie des 27. Spieltags, am Dienstag steht mit Ludwigshafen gegen Dormagen zudem ein vorgezogenes Spiel des für den Freitag angesetzten 28. Spieltags an.

2. Handball Bundesliga Frauen

Trotz der Olympia-Qualifikation findet in der 2. Handball Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende ein normaler Spieltag statt. Am Samstag trifft in einem der fünf Spiele Spitzenreiter Göppingen auf Mainz, das punktgleich mit dem Tabellendritten aus Leipzig ist. Verfolger Rödertal ist einen Tag später in Kirchhof gefordert. Im Kampf um den Klassenverbleib versucht Freiburg gegen Lintfort zu punkten, Nord Harrislee reist zu Werder Bremen.

weitere Spiele

Gespielt wird am kommenden Wochenende im Handball auch in den 3. Ligen. Sowohl bei den Männern wie auch den Frauen ist dabei der Endspurt bereits eingeläutet, bei den Männern sind nach der Bekanntgabe der Meldungen für die Aufstiegsrunde viele Fragezeichen mit Blick nach oben bereits beantwortet, im Kampf um den Klassenverbleib sind aber zahlreiche Teams noch gefordert.

» 3. Liga Handball - Männer

» 3. Liga Handball - Frauen