Die Handball-Spiele der Woche: Meisterkampf und Kellerduelle nicht nur in Liga 1

Eine langsam und mit zwei handballfreien Tagen beginnende Woche steigert sich und bringt am Wochenende dann Handball-Höhepunkte: Während die HBF und die 2. Liga am Mittwoch starten, stehen die ersten HBL-Spiele am Donnerstag an, am Freitag gibt es mit HBW-BHC ein Kellerduell, Topspiele sind unter anderem Flensburg gegen Magdeburg und Füchse gegen Kiel.

Handball Bundesliga Männer

In der Handball Bundesliga startet am Donnerstag der 29. Spieltag mit Duellen von Klubs aus dem breiten Mittelfeld: Göppingen empfängt Wetzlar, Hannover will in Lemgo ebenso im Kampf um den internationalen Wettbewerb punkten wie Melsungen in Mannheim bei den Löwen. Abstiegskampf gibt es am Freitag bei Balingen gegen BHC sowie am Samstag bei Eisenach gegen Stuttgart. Flensburg und Magdeburg bestreiten am Freitag zudem ein Topspiel, das zweite zwischen Berlin und Kiel folgt am Sonntag, für den stehen auch HSV gegen Gummersbach und Erlangen gegen Leipzig im Kalender.

Handball Bundesliga Frauen

Nach der Pause für EM- und Olympia-Quali - in der es mit Neckarsulm gegen Halle nur ein Nachholspiel gab - stehen für Neckarsulm im Kampf um den Klassenverbleib am Mittwoch mit Bietigheim und am Samstag mit Dortmund zwei Duelle mit Topteams an. Am Samstag geht es für Bietigheim nach Halle, Bensheim trifft auf Zwickau, Metzingen auf die Vipers und Blomberg auf Solingen. Am Sonntag beschließen die Duelle Buxtehude gegen THC und Oldenburg gegen Leverkusen den Spieltag.

2. Handball Bundesliga Männer

Die 2. Handball Bundesliga der Männer bietet am Mittwoch mit Aue gegen Großwallstadt zunächst ein Nachholspiel auf, für den EHV ist eine der letzten Chancen sich im Kampf um den Klassenverbleib zurückzumelden. Der 29. Spieltag startet am Freitag mit vier Spielen, u.a. will Hamm mit einem Sieg gegen die Eulen den Druck auf das Spitzenduo aufrecht erhalten. Potsdam ist - ebenfalls am Freitag - gegen Nordhorn gefordert, Bietigheim am Sonntag bei Elbflorenz. Hagen will unterdessen am Montag seine Serie in Minden fortsetzen. Ein Kellerduell liefern sich am Samstag derweil der Vorletzte Vinnhorst und Schlusslicht Aue.

2. Handball Bundesliga Frauen

Der 25. von 30 Spieltagen steht in der 2. Handball Bundesliga Frauen an. Spitzenreiter Göppingen ist am Samstag bei Schlusslicht Gröbenuell im Einsatz, Verfolger Rödertal hat den ESV Regensburg zu Gast. Mit Nord Harrislee - Kirchhof, Ketsch - Leipzig, Buchholz - Bremen und Berlin - Waiblingen finden vier weitere Partien am Samstag statt, am Sonntag folgen Mainz - Freiburg und Nürtingen - Lintfort.

Internationale Spiele

Die internationalen Vereinswettbewerbe ruhen in dieser Woche noch, in der nächsten starten dann sowohl in der European Handball League wie auch in der Champions League die Viertelfinals mit den Hinspielen - es geht jeweils um den Einzug ins Final4. Auf das Ticket nach Köln hoffen Kiel und Magdeburg, nach Hamburg wollen Flensburg, die Füchse und die Löwen.

weitere Spiele

Gespielt wird am kommenden Wochenende im Handball auch in den 3. Ligen. Sowohl bei den Männern wie auch den Frauen ist dabei der Endspurt bereits eingeläutet, bei den Männern sind nach der Bekanntgabe der Meldungen für die Aufstiegsrunde viele Fragezeichen mit Blick nach oben bereits beantwortet, im Kampf um den Klassenverbleib sind aber zahlreiche Teams noch gefordert. Bei den Frauen steht der letzte Spieltag der Staffelrunden an.

