Die Handball-Spiele der Woche: Kellerduell in Wuppertal, schafft Potsdam schon den Aufstieg?

Die Europapokalwettbewerbe bestimmen wieder den Spielplan in Deutschlands Topligen. Sechs Mannschaften sind noch international gefordert, auch wenn bei den Frauen nur noch die SG BBM Bietigheim die Fahne hochhält. Bei den Männern hingegen wollen fünf Teams in zwei Wettbewerben noch weiterkommen. In der 2. Handball Bundesliga der Männer könnte Potsdam schon den Aufstieg schaffen.

Alle Spiele des jeweiligen Tages gibt es übrigens in der Rubrik "Handball Heute" in der Navigation in unserem Matchkalender. In diesem kann auch zurück- oder auf die nächsten Tage vorgeblättert werden. Dort finden sich die Spiele der Woche chronologisch nach Tagen sortiert und geben auch Live-Ergebnisse aus, mit einem Klick auf die jeweilige Partie geht es zudem zum ausführlichen Liveticker.

» Handball Heute: Der Matchkalender mit den Handball-Spielen des Tages

Handball Bundesliga Männer

In der Handball Bundesliga startet der 30. Spieltag erst am Freitag, dann aber gleich mit drei Begegnungen. Samstag und Sonntag wird nur zweimal gespielt, zwei Partien wurden in den Mai verlegt. Im Titelkampf können die Füchse Berlin mit einem Sieg in Melsungen wieder nach Pluspunkten mit dem SC Magdeburg gleichziehen. Im Kampf um einen möglichen Europapokalplatz empfangen die Recken der TSV Hannover-Burgdorf nun Frisch Auf Göppingen und der VfL Gummersbach die HSG Wetzlar. Im Abstiegskampf sticht das Spiel zwischen Bergischer HC und HC Erlangen heraus, Eisenach hat Lemgo und Stuttgart hat Hamburg zu Gast.

Handball Bundesliga Frauen

Aufgrund der internationalen Verpflichtungen der SG BBM Bietigheim wurde das Topspiel gegen Borussia Dortmund auf Ende Mai (22.05.) verlegt. Im Abstiegskampf kommt es zum Ostduell zwischen dem BSV Sachsen Zwickau und dem SV Union Halle-Neustadt. Spannung verspricht das Duell zwischen Pokalsieger Tus Metzingen und der HSG Blomberg-Lippe.

2. Handball Bundesliga Männer

In der 2. Handball Bundesliga der Männer bahnen sich die ersten Entscheidungen an. Sollte der 1. VfL Potsdam beim VfL Lübeck-Schwartau die sogenannte Hansehölle erfolgreich entern und parallel der ASV Hamm-Westfalen in Dormagen verlieren, wäre der Aufstieg angesichts der aktuellen acht Pluspunkte Vorsprung und der um 58 Tore besseren Tordifferenz praktisch perfekt. Im Tabellenkeller kämpft der TuS Vinnhorst noch beim Dessau-Roßlauer HV um das Überleben. Die Hausherren aus Sachsen-Anhalt könnten bei aktuell acht Pluspunkten Polster und einer um 62 Treffer besseren Tordifferenz mit einem Heimsieg das Abstiegsgespenst endgültig vertreiben. Topspiele gibt es zwischen der SG BBM Bietigheim und dem TuS N-Lübbecke sowie zwischen Eintracht Hagen und dem HC Elbflorenz. Ein Traditionsduell liefern sich der TV Großwallstadt und GWD Minden.

2. Handball Bundesliga Frauen

In der 2. Handball Bundesliga der Frauen steuert Frisch Auf Göppingen in Richtung Aufstieg. Wenn die Württembergerinnen am Sonntag die Kurpfalz Bären empfangen, dann muss Verfolger HC Rödertal zum Derby beim HC Leipzig. Die Bären werden am Samstag vor allem den Blick auf das Duell ihrer Tabellennachbarn werfen, der Zehnte TuS Lintfort muss zum Zwölften VfL Waiblingen. Die Tigers könnten mit einem Heimsieg den Relegationsplatz wieder verlassen.

Internationale Spiele

Die internationalen Vereinswettbewerbe nehmen mit den Viertelfinalduellen wieder Fahrt auf. In der EHF European League reist die SG Flensburg-Handewitt nach Göteborg zu IK Sävehof (18.45 Uhr). Die Füchse Berlin empfangen ab 20.45 Uhr den frisch gekürten französischen Pokalsieger HBC Nantes, die Rhein-Neckar Löwen hingegen zeitgleich Sporting CP Lissabon. Am Mittwoch sind die beiden deutschen Vertreter in der EHF Champions League gefordert. der SC Magdeburg eröffnet um 18.45 Uhr den Kampf um die Teilnahme am Final4 mit dem Vorjahresendspiel bei Industria Kielce und im Anschluss spielt der THW Kiel dann ab 20.45 Uhr bei Montpellier HB. Am Sonntag um 14 Uhr bestreitet dann die SG BBM Bietigheim ihr Heimspiel gegen Odense Haandbold.

» Spielplan Handball Champions League

» Spielplan European Handball League

weitere Spiele

Gespielt wird am kommenden Wochenende im Handball auch in den 3. Ligen. Während bei den Männern der 27. von 30. Spieltagen absolviert wird, startet bei den Frauen schon die Aufstiegsrunde. Fünf Teams kämpfen um zwei Aufstiegsplätze sowie einen Teilnehmer an der Relegation.

» 3. Liga Handball - Männer

» 3. Liga Handball - Frauen