Die Handball-Persönlichkeit des Jahres: Andy Schmid

Andy Schmid wurde nach einem turbulenten letzten Jahr seiner Karriere zur Handball-Persönlichkeit 2023 ausgezeichnet.

"Das macht mich extrem stolz, zeigt mir die Wertschätzung, die ich von Deutschland in den zwölf Jahren bekommen habe. Die letzten Wochen waren extrem turbulent: mein Abschied, mein Karriereende. Jetzt stehe ich bereits hier in der Halle mit der Nationalmannschaft beim ersten Lehrgang", blickt Andy Schmid in einer Grußbotschaft bei der Preisverleihung auf eine aufregende Zeit zurück.

Bei den Rhein-Neckar Löwen zog der 40-Jährige zwölf Jahre lang die Fäden im Rückraum und wurde fünfmal in Folge zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Die sportlichen Erfolge wie die Deutsche Meisterschaft und der Pokalsieg sind jedoch nur eine Seite - der begnadete Regisseur spielte sich vor allem in die Herzen der Fans. In der Nationalmannschaft der Schweiz war er bis zu seinem Karriereende nach der Handball-EM 2024 Denker und Lenker. Seit März ist er nun Nationaltrainer seines Landes und absolvierte vor Kurzem gegen Dänemark die ersten zwei Spiele an der Seitenlinie.

Nominiert waren neben Schmid auch die langjährige Nationalspielerin und dreimalige Champions-League-Gewinnerin Anja Althaus sowie Bob Hanning, Trainer des VfL Potsdam und Manager der Füchse Berlin. Gegen Schmid waren beide jedoch chancenlos: Der Schweizer erhielt rund 70 Prozent der Stimmen, was die von ihm erwähnte große Wertschätzung widerspiegelt ...