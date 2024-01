Die Handball-EM in Deutschland setzt neue Maßstäbe

Die erste Handball-Europameisterschaft mit 24 Mannschaften, die in nur einem Land ausgetragen wird, setzt neue Maßstäbe. Wie die EHF am Samstag mitteilte, durchbrach Deutschland die Schallmauer von einer Million Zuschauer in den Arenen.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Über diese Zahl konnte auch der EHF-Präsident auf der Abschluss-Pressekonferenz der Handball-EM in Deutschland nur staunen. "Wir haben es geschafft", erklärte Michael Wiederer "voller Stolz". An den sechs deutschen EM-Standorten Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln verkauften die Veranstalter mehr als 96 Prozent der Tickets.

Die schon vor dem Turnier angekündigte Begeisterung für den Handball wurde sogar noch übertroffen. Stellvertretend für alle Mannschaften lobten mitunter auch die Spieler der vier Halbfinalisten den Zuschauer-Zuspruch in den deutschen Arenen. Zahlentechnisch ist es auch immens, was EHF und DHB auf die Beine gestellt bekamen: Sagenhafte 1.008.660 Fans strömten zu den insgesamt 65 Turnierspielen. Die Millionenmarke, sie wurde also geknackt.

Wiederer stellte klar, dass es sich bei der Zahl nicht nur um einen neuen Rekord handle. "Dies ist ein enormer Unterschied zu allen bisherigen Handball-Veranstaltungen", stellte der 68-Jährige unmissverständlich klar. Den beiden Weltrekord-Spielen in Düsseldorf - Frankreich schlug Nordmazedonien (39:29), Gastgeber Deutschland die Schweiz (27:14) - mit unübertroffenen 53.586 Zuschauern folgten Partien in den Vorrunden-Spielorten Mannheim, Berlin und München sowie Hauptrundenspiele in Hamburg und Köln. Am Rhein steigt auch die komplette Finalrunde.

Wiederer: "Mit unserem Produkt dort, wo wir hinwollen"

DHB-Präsident Andreas Michaelmann sprach mit stolzgeschwellter Brust von "historischen Tagen", die man für den Handball in Deutschland geschaffen habe. Es ist die 16. Handball-Europameisterschaft der Männer, Erstausgabe war die 1994 in Portugal. Zum ersten Mal war Deutschland Ausrichter einer Männer-EM, zudem war Deutschland die erste Nation, die ein Turnier mit 24 Mannschaften alleine stemmte.

Die beiden nächsten EM-Endrunden finden jeweils wieder in drei Ländern statt: 2026 geht es nach Skandinavien, wenn in Dänemark, Schweden und Norwegen gespielt wird, 2028 folgen Spanien, Portugal und die Schweiz.

"Vor 30 Jahren haben wir in kleinen Hallen angefangen, fast ohne Zuschauer zu Beginn der ersten Europameisterschaft", erinnert sich Wiederer zurück: "Ich denke, am Ende des Tages können wir sagen, dass wir mit unserem Produkt dort sind, wo wir hinwollen." Michelmann sieht in der Handball-EM nur den Beginn "eines besonderen Sportjahres 2024. Denn wir freuen uns auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Spiele im Sommer."

Schub für den Handball - und den DHB?

Das Ticket für Olympia kann die deutsche Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) lösen, indem sie ihr Spiel um EM-Bronze gegen Schweden gewinnen sollte. Der DHB erhofft sich derweil mehr als nackte Rekordzahlen - die Handball-EM im eigenen Land soll einen Schub für die Sportart und für den Verband bedeuten.

"Vor dem Turnier haben wir gehofft, dass wir auf unseren Sport in Deutschland und in Europa einwirken können. Und ich glaube, ich kann sagen, das ist uns gelungen", freute sich DHB-Vorstandschef Mark Schober. Er berichtete von einer enormen Reichweiten-Generierung, alleine im Januar hätte man 90 Millionen Aufrufe verzeichnen können.