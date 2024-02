Die Hall of Fame des französischen Handballs

Am 30. April 2023 hat Frankreichs Handballverband eine Hall of Fame ins Leben gerufen. Fünfzehn Spieler und Trainer wurden gleich zum Start aufgenommen, vor der letzten Handball-WM der Frauen folgten auch die ersten weiblichen Spielerinnen.

Daniel Narcisse und Thierry Omeyer sind zwei ehemalige HBL-Spieler in Frankreichs Hall of Fame Sascha Klahn

"Die Hall of Fame wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und möglicherweise nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit neuen Feierlichkeiten erweitert. Ihre Mitglieder setzen das Erbe des französischen Handballs fort", heißt es beim FFHB.

Im Geiste der Fairness wird in Kürze ein Ausschuss eingerichtet, der mögliche Bewerbungen von Persönlichkeiten prüfen soll, die nicht die Zahl von 200 Länderspielen erreicht und die drei großen Titel gewonnen haben.

Bislang werden alle Spieler:innen, die beide Kriterien erreichen, automatisch in die Ruhmeshalle aufgenommen. Damit dürfte auch die Aufnahme von Nikola Karabatic bei drei Olympiasiegen sowie je vier Goldmedaillen bei EM und WM und ,356 Länderspielen nur eine Frage der Zeit sein. Dem ab der kommenden Saison wieder in Deutschland spielenden Kentin Mahé fehlen vor allem noch 30 Länderspiele, um sein Ticket zu lösen.

chs

Hall of Fame des französischen Handballs