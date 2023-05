Während Inter Mailand erstmals seit 13 Jahren wieder im Champions-League-Finale steht und von allen Seiten gefeiert wird, ist im Milan-Lager Ernüchterung eingekehrt. Und die halbe Gewissheit, von der Königsklasse erst einmal fernbleiben zu müssen.

"13 Jahre nach Mourinhos Triple-Triumph ist Inter Mailand im Rennen um den Thron Europas. Beim Mailänder Derby hat die stärkere Mannschaft gesiegt. In Istanbul können die Nerazzurri ihr Meisterwerk vollenden." Das schrieb an diesem Mittwoch, also Stunden nach dem 1:0-Erfolg des FC Internazionale gegen Stadtrivale Milan im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals, die "Gazzetta dello Sport".

"Tuttosport" blickte ebenfalls auf die strahlenden Sieger: "Traumhaftes Inter. Die Mannschaft kann wirklich Manchester City oder Real Madrid herausfordern."

Der "Corriere della Sera" aber, der den Inter-Coup 13 Jahre nach dem Triple unter José Mourinho (aktuell mit der Roma im Europa-League-Halbfinale unterwegs) ebenfalls thematisierte, dachte bei seinen Zeilen auch an die leidende rot-schwarze Seele der Modemetropole: "Die halbe Stadt Mailand lacht und die andere weint. Der Einzug ins Finale 13 Jahre nach der Nacht von Madrid löscht bei Inter das Leid einer Meisterschaft auf der Achterbahn." Und fügte eben dem Rivalen, der so sehr auf eine Aufholjagd gehofft hatte, schweren sportlichen Schaden zu.

"Der Unterschied war offensichtlich"

Denn die Rossoneri, die vor einem Jahr noch die Meisterschaft gefeiert und auch in dieser Champions-League-Saison mit dem Erreichen des Halbfinals an längst vergessene Zeiten erinnert hatten, stehen vor einer Saison in der Europa League. Nach dem jüngsten 0:2 bei Außenseiter Spezia Calcio, nach dem die eigenen Fans aus der Curva Sud Team und Trainer Stefano Pioli eindringlich auf das Rückspiel gegen Inter eingeschworen hatten, hat Milan schließlich als Serie-A-Fünfter vier Punkte Rückstand auf Rang 4 (Lazio Rom).

"Momentan sind wir nur enttäuscht", sagte AC-Coach Pioli nach der Partie im Giuseppe-Meazza-Stadion wenig verwunderlich mit zerknirschter Miene. "Wenn man schon im Halbfinale ist, dann will man natürlich auch ins Endspiel." Das habe sein Team aber nicht geschafft und in Addition klar wie verdient mit 0:3 gegen das spielerisch bessere, defensiv gefestigtere und individuell besser ausgestattete Inter verloren.

"Der Unterschied war offensichtlich", gab auch Vereinslegende Paolo Maldini, aktuell Technischer Direktor der Norditaliener, unumwunden zu. Mit Inter sei Milan derzeit nicht auf Augenhöhe, resümierte der Weltklasse-Abwehrmann, der diesen Wettbewerb als Teil von legendären Teams etwa unter Trainer Carlo Ancelotti (inzwischen Real Madrid) fünfmal gewonnen hat.

"Wir sind nicht dafür ausgestattet, in zwei Wettbewerben zu bestehen"

Richtig sauer zeigte sich Maldini aber nicht. Der 54-Jährige führte vielmehr mildernde Umstände an. Milan sei schließlich noch immer mitten in einem Projekt, um junge Spieler an die Spitzenklasse heranzuführen. Kaum einer der Profis habe je so ein wichtiges Spiel bestritten. Akteure wie der wohl bald mit einem neuen Vertrag ausgestattete Star-Spieler Rafael Leao, der deutsche Abwehrspieler Malick Thiaw oder der hochveranlagte Mittelfeldakteur Sandro Tonali sind jeweils erst Anfang 20. "Das sind alles Erfahrungen", räumte Maldini in einem TV-Interview ein. "Es war schon eine große Sache, ins Halbfinale gekommen zu sein."

Denn: "Wir sind nicht dafür ausgestattet, in zwei Wettbewerben zu bestehen", ergänzte der langjährige Nationalspieler und Vize-Weltmeister von 1994 über den nicht ganz so breit aufgestellten Kader im Vergleich zur CL-Konkurrenz Inter, Real und natürlich ManCity. Nun müsse schlicht alles versucht werden, um doch noch unter die besten Vier in der Serie A zu kommen. "Wir müssen die Enttäuschung überwinden", forderte Coach Pioli im Hinblick auf den Schlussspurt in der Meisterschaft - angefangen mit dem Heimspiel gegen das bereits als Absteiger feststehende Sampdoria Genua am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Es folgen Duelle mit Juve und Hellas.