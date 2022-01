Die Gründe für Dahouds verhaltenen Jubel - und Dortmunds große Sehnsucht

123 Kilometer abgerissen und mehr als 260 Mal gesprintet: Die Profis von Borussia Dortmund investierten am Samstag reichlich Kräfte, um bei Eintracht Frankfurt aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg zu machen. Der Beginn einer nachhaltigen Entwicklung?

Ein wenig merkwürdig mutete es schon an, wie Mahmoud Dahoud seinen Treffer zum 3:2 in Frankfurt bejubelte - oder eben gerade nicht. Die Reaktion des BVB-Mittelfeldspielers fiel eher zurückhaltend aus und damit ganz anders als die seiner Kollegen: So packte Erling Haaland im Stile des Marvel-Comichelden Thor seinen wesentlich kleineren Mitspieler und hob ihn in die Höhe, ehe die restlichen Teamkollegen Dahoud unter sich in einer Jubeltraube begruben.

"Erling hat mich gepackt, als wäre ich ein kleines Kaninchen. Emre hat mich runtergedrückt", schilderte Dahoud anschließend gegenüber dem Dortmunder Klub-TV die wilde Szene. "Ich habe dann nur gesagt: Hey Jungs, ich kriege keine Luft, bitte lasst mich hoch."

Dahoud: "Ich war sauer - auf mich und auf die Mannschaft"

Doch woran lag es, dass der 26-Jährige selbst sich nur so dezent freute über seinen ersten Treffer in dieser Saison? "Ich war sauer. Auf mich und auf die Mannschaft", erklärte Dahoud seine Reaktion. Und die war durchaus verständlich. Denn der BVB, der sich viel vorgenommen hatte für den Rückrundenauftakt und sehr dominant in die Partie gestartet war, brachte sich durch einfache Fehler und hergeschenkte Gegentore wieder einmal selbst in Bedrängnis - und setzte sich dadurch überhaupt erst unter Zugzwang, im zweiten Durchgang mit der zuvor von Rose geforderten Haltung eine Aufholjagd starten zu müssen.

Diese Aufgabe allerdings nahmen sie vollumfänglich an: Die Dortmunder liefen insgesamt mehr als 123 Kilometer und absolvierten mehr als 260 Sprints. "Das", sagte Trainer Marco Rose nach der Partie, "sind sehr, sehr gute Werte." Gefragt sei nun "Nachhaltigkeit". Und Konstanz.

Zu häufig noch sind die Leistungsausschläge nach unten zu krass. Zu häufig noch laden die Dortmunder durch individuelle Fehler, Unachtsamkeiten im eigenen Ballbesitz oder einem zu weichen Zweikampfverhalten ihre Gegner zu Toren ein. Zu selten gelingt es, eine Leistung wie in den ersten 15 oder letzten 25 Minuten in Frankfurt dauerhaft über ein gesamtes Spiel zu zeigen. Und zu oft noch lassen sich die Dortmunder aus dem Konzept bringen durch Rückschläge oder Situationen, die nicht laufen wie gewünscht.

Rose freut sich vor allem über Haalands Reaktion

Gefragt ist eine höhere Resilienz - so wie im zweiten Durchgang in Frankfurt, als sich der BVB näher und näher an den Punktgewinn herankämpfte, das zwischenzeitliche 2:2 nicht als Schlusspunkt akzeptierte, sondern - angeführt vom plötzlich erwachten Haaland und dem nimmermüden Jude Bellingham - mit Erfolg aufs 3:2 drückte.

Das kostete verständlicherweise Kraft, dürfte aber auch gewisse Dynamiken in Gang gesetzt haben - so lautet zumindest die Hoffnung beim BVB. "Fix und fertig", aber "total happy" seien die Spieler nach dem Schlusspfiff gewesen, berichtete Rose am Samstag und freute sich vor allem über die Reaktion Haalands, der zwar ohne Treffer geblieben war, aber deshalb keine schlechte Laune schob. Im Gegenteil: Der Ausnahmeangreifer hob in der umkämpften und emotionalen Schlussphase nicht nur Dahoud in die Höhe, er warf sich auch mit Verve in jedes Duell - körperlich wie verbal.

"Wie er sich nach dem Spiel mit der Mannschaft gefreut hat, obwohl er kein Tor geschossen hat, was für ihn die Höchststrafe ist - genau darum geht es. Wir sind eine Fußballmannschaft und Erling ist ein Teil von uns", bilanzierte Rose zufrieden.

Wie nachhaltig der Lerneffekt bei den Dortmunder ausfällt, darauf wird es unter Umständen bereits am kommenden Freitag einen neuen Hinweis geben. Dann kommt der SC Freiburg zum Flutlichtspiel nach Dortmund. Auch dort wird es wieder - um eine der derzeitigen Lieblingsvokabeln von Rose noch einmal aufzugreifen - auf die richtige Haltung ankommen.