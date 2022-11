Die große Verwirrung um Manés Handspiel

Das Handspiel von Sadio Mané und der nicht gegebene Strafstoß für Inter Mailand sorgen auch 24 Stunden danach noch für reichlich Verwirrung. Diverse Beobachter stützten sich - wie möglicherweise auch der Schiedsrichter Ivan Kruzliak - auf einen Tweet des IFAB aus dem vergangenen Februar. Doch dieser führt im Zusammenhang mit der konkreten Szene in die Irre.

Absichtliches Handspiel im Fußball ist und bleibt für Feldspieler verboten - da bildet auch die so genannte "Schutzhand" keine Ausnahme. Dachten zumindest die allermeisten Beteiligten und Beobachter bis Dienstagabend. Der verweigerte Strafstoß für Inter Mailand im Champions-League-Duell beim FC Bayern, das die Münchner am Ende mit 2:0 gewannen, brachte diese Gewissheit jedoch ins Wanken. Nach einem Schuss von Nicolo Barella beim Stand von 0:0 in der 8. Minute riss der im Strafraum postierte Sadio Mané beide Fäuste vors Gesicht und wehrte den scharf getretenen Ball in bester Torhütermanier zur Ecke ab. Der slowakische Referee Ivan Kruzliak gab jedoch keinen Strafstoß - und ließ sich auch nach Intervention des niederländischen VAR Dennis Higler und minutenlanger Ansicht der TV-Bilder nicht umstimmen. Was zunächst alle verwunderte, im Laufe des Mittwochs aber plötzlich von vielen Beobachtern und Medien als richtige Entscheidung interpretiert wurde.

Die Szene in München passt nicht zu den zitierten Vorgaben des IFAB

Grund: Ein Tweet der obersten Regelbehörde IFAB aus dem vergangenen Februar. Darin wurde erklärt: Ein Handspiel sei nicht strafbar, wenn der Verteidiger damit "sein Gesicht vor einem festen, aus nächster Nähe abgegebenen Schuss" schütze, ohne dabei seine Körperfläche zu verbreitern. In diesem Sinne argumentierte tatsächlich auch Mané: "Wenn ich die Hände nicht hochnehme, gehe ich ins Krankenhaus. Das ist kein Elfmeter." So weit, so vermeintlich nachvollziehbar.

Was allerdings Mané, der Schiedsrichter und die betreffenden Kommentatoren geflissentlich ignorieren: Die Szenerie in München passt unter mehreren Aspekten nicht zur IFAB-Vorgabe. Barellas Schuss war zwar ein fulminanter Kracher, kam aber auf Mané nicht aus nächster Nähe zu, sondern über mehrere Meter Entfernung. Zudem verbreiterte der Bayern-Profi sehr wohl die Körperfläche am Ende seiner Aktion zumindest leicht, wich dabei mit dem Kopf der Flugbahn des Balles aus, was ihm auch ohne Einsatz der Hände zugemutet hätte werden können. Konsequenz: Wie mehrere unabhängige Regelexperten dem kicker bestätigten, handelte es sich bei objektiver Bewertung um eine klassische Abwehraktion - und damit um ein strafbares Handspiel. Strafstoß wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen. Was angesichts der TV-Bilder intuitiv zunächst ohnehin fast jedem klar war. Außer dem Schiedsrichter.