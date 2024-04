Die große Sehnsucht

Märchen haben nicht immer ein Happy End, die verrückte Pokal-Reise von Überraschungsteam 1. FC Saarbrücken ist zu Ende. Dafür steht der aktuelle Zweitligist Kaiserslautern zum achten Mal im DFB-Pokal-Finale. Für FCK-Trainer Friedhelm Funkel könnte sich im Mai ein Kreis schließen - im Berliner Olympiastadion geht es dann gegen das aktuelle Überteam Bayer Leverkusen.

Mit aller Macht

Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen beim FC Bayern auf Hochtouren. Hinter den Kulissen machen sich die Münchner bereit für die große Attacke - der Noch-Meister will in der neuen Saison zurückschlagen. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sollen aber die Personalkosten senken, der Tuchel-Nachfolger soll in die Kaderplanung einbezogen werden.

Tatort: Tabellen-Keller

Spannung pur im Abstiegskampf: Nähert sich der VfL Bochum dem Klassenverbleib maßgebend? Setzt sich der 1. FSV Mainz von Tabellenrang 17 und 18 ab? Wechselt der 1. FC Köln noch auf die Überholspur? Oder ergreift Darmstadt 98 den letzten Strohhalm? Die letzten vier der Tabelle sind am Samstag unter sich und wollen aus ihrem direkte Duell Kraft schöpfen.