Die große Chance für Pavlovic

Zwei Verletzte waren das Letzte, was der FC Bayern beim 1:0-Sieg bei Union Berlin gebrauchen konnte. Doch Dayot Upamecano und Konrad Laimer werden wochenlang fehlen. Wie stellt Trainer Thomas Tuchel nun auf, welche Optionen hat er?

FCB-Coach Thomas Tuchel dürfte angesichts der Personalsorgen Aleksandar Pavlovic in den kommenden Spielen das Vertrauen schenken. IMAGO/Sven Simon

Drei Pflichtspiele sind 2024 absolviert, und die Personaldecke des FC Bayern dünnt bereits wieder aus. Vor allem im kommenden Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Augsburg muss Thomas Tuchel improvisieren, danach kann der FC-Coach auf weitere Optionen hoffen. Schon gegen Union ersetzte Neuzugang Eric Dier zur Halbzeit Upamecano, der mit einem Faserriss im hinteren Oberschenkel rund drei Wochen fehlen dürfte. Dier feierte ein ordentliches Debüt im Bayern-Dress, kommunizierte viel mit seinen Neben- und Vorderleuten und dirigierte sie.

Er und Matthjis de Ligt werden wohl mindestens in Augsburg Innenverteidigung bilden, vielleicht auch darüber hinaus. Das hängt ganz entscheidend auch davon ab, wie weit Min-jae Kim mit Südkorea bei der Asienmeisterschaft kommt. Das Team von Jürgen Klinsmann überzeugt bislang nicht, steht aber im Achtelfinale. Bei einem Halbfinal-Einzug würde Kim sogar noch das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen am 10. Februar verpassen.

Rechts hinten bleibt Tuchel nach Laimers Ausfall - rund sechs Wochen wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade - wohl nur Joshua Kimmich. Im Testspiel gegen den FC Basel (1:1) im Januar und in den Schlussminuten gegen Union versetzte er den Mittelfeldspieler bereits dorthin. Dies wird nötig, da Noussair Mazraoui beim Afrika-Cup weilt, für Marokko nach einer Verletzung allerdings im Turnierverlauf noch keine Minute gespielt hat und damit seit Mitte Dezember raus aus dem Spielbetrieb ist. Auch Mazraoui dürfte je nach Abschneiden Marokkos frühestens gegen Mönchengladbach am 3. Februar eine Alternative für Tuchel werden.

Viel darf mit diesem dezimierten Aufgebot nicht mehr passieren

Die Versetzung von Kimmich könnte die große Chance für Eigengewächs Aleksandar Pavlovic auf dem frei werdenden Mittelfeldplatz werden. Der 19-Jährige überzeugte vor Weihnachten und bislang bei all seinen Einsätzen, hätte das Vertrauen verdient. Neben ihm könnte Leon Goretzka spielen, Raphael Guerreiro links hinten und Alphonso Davies damit auf der Bank bleiben. Oder Tuchel vertraut vor der Abwehr auf Pavlovic und Guerreiro, weil dieses Duo es vor Weihnachten gemeinsam gut machte. Dann würde Davies zurück ins Team rücken.

Unwahrscheinlich ist, dass Tuchel einem Talent ohne Bundesligaerfahrung rechts hinten vertraut, zumindest hatte er selbst dies während der Vorbereitung eher ausgeschlossen. Klar ist: Viel darf mit diesem dezimierten Aufgebot nicht mehr passieren, und vielleicht werden die Münchner doch noch mal auf dem Transfermarkt aktiv.