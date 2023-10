Die größten Comebacks der Bundesliga-Geschichte

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart, 25. August 1973

... sie nahmen am Ende aber nicht einmal einen Punkt mit an den Neckar. Zwischen den Minuten 68 und 84 drehte die SGE um Jürgen Grabowski (am Ball) die Partie, durch die beiden letzten Tore schwang sich Bernd Hölzenbein zum Matchwinner auf. imago sportfotodienst