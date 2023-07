Die grauen Wolken beim FSV Zwickau verziehen sich

Nach Wochen der Ungewissheit kann der FSV Zwickau die neuen Regionalliga-Saison planen. Wirtschaftlich und sportlich gibt es dennoch noch einige große Baustellen zu beackern.

"Der FSV lebt!" Das ist keine hohle Phrase, keine Durchhalteparole, wie sie wochenlang eigentlich zu erwarten stand. Es ist der Aufruf der Fans, einen eigenen Beitrag zu leisten, um Missstände zu beheben und einen "gesunden und ehrlichen Fußball" in Zwickau zu ermöglichen. Rund 800 Dauerkarten gingen bisher über den Ladentisch. Deren Erlös sowie zusätzliche Spenden spülten allein über 200.000 Euro ins Vereinssäckel. "Wenn hier einer investiert, sind wir das", hat sich die Fanszene auf die Fahne geschrieben.

Ein Lichtblick, nachdem die Schlagzeilen zuvor lauteten: Drittligaabstieg, geplatzter Investoren-Einstieg, Trainer weg, so gut wie keine Spieler da oder drohende Insolvenz. Der gebeutelte Regionalligist hatte wegen der ungewissen Lage kaum Möglichkeiten die Kaderplanung voranzutreiben und infolgedessen den Trainingsauftakt um eine Woche nach hinten verschoben. Die zwei bereits für das vergangene Wochenende anberaumten Testspiel in Zeitz und Bad Lobenstein mussten verschoben werden.

An Grenzen gestoßen

Doch die grauen Wolken haben sich vorerst verzogen und über Zwickau-Eckersbach ist der Himmel aufgerissen. Der Verein schickt sich an, die Vergangenheit aufzuarbeiten und dies mit einer Transparenz und schonungslosen Ehrlichkeit. So reifte die Erkenntnis, dass die 3. Liga wirtschaftlich aus eigener Kraft nicht zu stemmen gewesen sei. "Die Gründe hierfür sind vielfältig, natürlich aber auch hausgemacht. Mit einem Sponsoren-Etat von 2,8 Millionen Euro kommen wir in unserer Region an unsere Grenzen", heißt es von Vereinsseite. Selbst eine "stets demütige Kaderplanung", habe nicht ausgereicht, um im Konzert mitzuspielen, ohne sich bis über beide Ohren zu verschulden.

Ein türkischer Investor, der im Schlepptau von Ex-Coach Ronny Thielemann einsteigen wollte, versprach Linderung, doch der Verein entschied sich im Mai gegen die externe Finanzspritze, weil der Investor unter anderem personelle Forderungen stellte, die der Verein nicht tragen wollte. So sollte der Vorstandssprecher Frank Fischer seinen Hut nehmen. Das tat dieser zwar, aber erst nach der Absage an den Geldgeber und im Zuge einer personellen Neuausrichtung in den Gremien.

Lenk nutzt sein Netzwerk

Ebenfalls neu aufgestellt wurde die sportliche Seite. Thielemanns Vertrag wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst und dessen bisheriger Co-Trainer Robin Lenk, der schon zuvor unter Joe Enochs als Assistent fungierte, in neuer Funktion als Sportdirektor installiert. Lenk, bereits bei Erzgebirge Aue langjährig als 'Co' im Geschäft, wird eine gute Vernetzung attestiert, die dieser auch nutzte. So wurde letzten Freitag Rico Schmitt als neuer Cheftrainer verpflichtet. Der 54-Jährige gebürtige Karl-Marx-Städter coachte bis Mai 2022 den SV Meppen. Weitere Stationen waren zuvor Halle, Offenbach - und Aue. Da schließt sich der Kreis mit Lenk. Schmitt, der am Montagnachmittag vorgestellt wird und danach den Trainingsauftakt leitet, darf als Trainer-Coup bezeichnet werden.

Parallel dazu nimmt der Kader Gestalt an. Mike Könnecke, von Thielemann aussortiert, verlängerte und bildet mit Davy Frick ein erfahrenes Duo. Dazu gesellten sich bis Sonntagmittag neun weitere Spieler, darunter sechs externe Neuzugänge - ein erster Anfang bei den widrigen Startbedingungen.

Mit Gehaltszahlungen im Rückstand

Parallel dazu schreitet die wirtschaftliche Konsolidierung voran. Die finanzielle Situation beschrieb das neue Vorstandsmitglied André Beuchold Mitte Juni auf einem Mitgliederabend als "sehr schwierig und noch nicht final aufgerollt". Die Vereinsgremien würden mit Hochdruck daran arbeiten, um zunächst den kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen, bestehend aus Zahlungen ans Finanzamt, Sozialversicherungsbeiträgen, Löhnen/Gehältern und Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Dienstleistern nachzukommen. Diese belaufen sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag, der bis Ende Juli aufzubringen ist. So stehen unter anderem noch die Mai- und Juni-Gehälter für die Drittliga-Mannschaft samt Trainerteam aus, wozu am Freitag eine Video-Konferenz stattfand - Ausgang offen.

In Zwickau tut sich etwas, doch der Weg wird für die Schwäne sportlich wie auch wirtschaftlich kein leichter sein. Immerhin liegen bereits Sponsoren-Verträge über 1,5 Millionen Euro vor. Dazu startete die Fanszene ein Crowd-Funding, das weitere 500.000 Euro erbringen soll.