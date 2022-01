Die Gewinner und Verlierer unter Tuchel

Unter Welttrainer Thomas Tuchel haben sich beim FC Chelsea einige Spieler verbessert, vielleicht keiner so wie Antonio Rüdiger. Doch es gibt auch andere Schicksale.

Von der Jugend bis zum Spitzenfußball ist die originäre Aufgabe eines jeden Trainers, die Spieler auszubilden, besser zu machen. Thomas Tuchel ist dies auf vielen Stationen gelungen, übrigens auch schon im Nachwuchsbereich, damals in Stuttgart, Augsburg oder Mainz.

Es liegt in der Natur eines Trainerwechsels, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Doch die Waage bei den Blues neigt sich zur Gewinnerseite: In erster Linie für Antonio Rüdiger, der bei Frank Lampard lange Bankdrücker war. Unter seinem Landsmann, der ihn schon nach Paris holen wollte, entwickelte sich der Nationalspieler zu einem international beachteten Innenverteidiger: Zweikampfstärke und Power nach vorne ließen ihn zudem zum Liebling an der Stamford Bridge werden.

Tuchel formt Europas Fußballer des Jahres

Über Monate war Rüdiger links in der Dreierreihe positioniert, bei Thiago Silvas Abwesenheit, wie in den Ligacup-Halbfinals gegen die Spurs, bewies er ebenso Klasse in der Mitte - auch Tuchels Verdienst. Einen großen Sprung in puncto Einsatzzeiten (34 Prozent mehr) hat ebenso der langjährige Kapitän Cesar Azpilicueta gemacht, der bei Lampard keine feste Größe mehr war. Leistungsmäßig haben sich zudem Jorginho (wurde Europas Fußballer des Jahres) und Mateo Kovacic entwickelt, bei Letzterem hat Tuchel zur kämpferischen auch die technische Komponente zutage gefördert. Zudem blühten Callum Hudson-Odoi und Ruben Loftus-Cheek zuletzt wieder auf.

Während der Champions-League-Siegtorschütze Kai Havertz seinen Status wahrte (keine absolute Stammkraft, aber in wichtigen Matches gefragt), verzeichnete Timo Werner mehr Einsatzzeiten unter Lampard. Allerdings hatte er da kein Corona, und seit Sommer blockiert Romelu Lukaku oft seinen Platz. Und so ging ein Mittelstürmer-Duo, das keine Perspektive mehr sah: Tammy Abraham zur Roma, Olivier Giroud zu Milan. Ebenso war Kurt Zouma (West Ham) nicht mehr oft gefragt. Billy Gilmour ist ein Talent, das bei Norwich reifen soll und das Tuchel weiter auf dem Zettel hat.