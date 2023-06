Die Gewinner und Verlierer der TV-Geld-Rangliste

Etwa 1,3 Milliarden Euro an nationalen und internationalen Vermarktungserlösen schüttet die DFL in der Saison 2023/24 an die 36 Profiklubs aus. Davon kassieren die 18 Bundesligavereine knapp über eine Milliarde. Der kicker hat errechnet, mit welchen Summen die Klubs rechnen dürfen.

Der FC Bayern München bleibt nach dem elften Titelgewinn in Serie der Krösus. Die großen Gewinner tragen andere Namen. Die Aufstiege des 1. FC Heidenheim (36,1 Mio. Euro) und des SV Darmstadt 98 (32,5) werden vergoldet; beide Klubs beziehen in der Saison 2023/24 mehr als die doppelte Summe gegenüber den Zeiten in der 2. Liga (die komplette Rangliste finden Sie hier).

Von den etablierten Bundesligaklubs machen Union Berlin und der SC Freiburg den größten Sprung. In der Geldrangliste aller Erlöse stürmt Union vom zehnten auf den sechsten Platz vor mit einem Zuwachs von über elf Millionen Euro; Freiburg verbesserte sich vom neunten auf den siebten Rang mit einem Plus von knapp acht Millionen Euro. Zu den Erlösen der DFL addieren sich erhebliche Summen für die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben. Erstmals für die Champions League qualifiziert, sind Union bereits jetzt 15,6 Millionen Euro an Startgeld durch die UEFA sicher. Freiburg erhält für die erneute Teilnahme an der Europa League ein garantiertes Startkapital in Höhe von 3,63 Millionen Euro.

Absteiger Hertha und Schalke: Vier Klubs profitieren

Bei der Verteilung der DFL-Gelder profitieren vier Klubs von den Abstiegen von Hertha BSC und Schalke 04: Der FC Augsburg, der VfB Stuttgart, Werder Bremen und der VfL Bochum, die in den maßgeblichen Kriterien (zwei unterschiedliche Fünfjahreswertungen) hinter den künftigen Zweitligaklubs rangierten, rücken auf besser dotierte Ränge vor. Die großen Verlierer sind die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach, die beide in den Ranglisten zurückgefallen sind.

Als Sockelbetrag bekommt jeder Bundesligaverein über die sogenannte "Gleichverteilung" 26 Millionen Euro aus der nationalen und drei Millionen Euro aus der internationalen Vermarktung. Die internationalen Gelder machen den großen Unterschied innerhalb der Bundesliga aus. Über fünf Jahre profitieren die Europacup-Teilnehmer von diesen Erlösen der DFL. In dem Fünfjahresranking werden pro Remis ein Punkt und pro Sieg zwei Punkte gutgeschrieben.

Frankfurt helfen die Erfolge auf europäischer Ebene

Jeder Punkt ist etwa 230.000 Euro wert. Auch hier führt der FC Bayern mit etwa 19 Millionen Euro, auch wenn die Münchner einen Punkt verloren haben in dieser Wertung. Auf Platz 2 hat sich Eintracht Frankfurt katapultiert durch den Gewinn der Europa League 2022 und den Einzug ins Achtelfinale der Champions League 2023. 13,2 Millionen Euro wird die Eintracht erhalten - neben dem Sockelbetrag von gut drei Millionen Euro für alle Bundesligaklubs aus der internationalen Vermarktung. Frankfurts Verlust von zwei Plätzen in den Fünfjahreswertungen der nationalen Vermarktung wurden darüber kompensiert.

Einen gewaltigen Sprung machte Bayer 04 Leverkusen. Auf dem Weg ins Halbfinale der Europa League sammelte die Werkself viele Punkte und kommt jetzt auf etwa 12,8 Millionen Euro aus der internationalen Vermarktung. Borussia Dortmund war zwar in den vergangenen fünf Jahren Dauergast in der Champions League, jedoch ohne den durchschlagenden Erfolg. Macht: etwa 10,7 Millionen Euro. Die ganz exakten Zahlen stehen erst nach Auswertung der Einsatzzeiten für die Talente in der abgelaufenen Saison fest; hier geht es allerdings nur um Beträge von maximal 400.000 Euro.