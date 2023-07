Die Gespräche mit Walker sollen bald intensiviert werden

Die Bayern sind, und das ist kein Geheimnis mehr, an zwei englischen Nationalspielern dran und haben von beiden das Ja für einen Wechsel von der Insel an die Isar. In beiden Fällen, bei Kyle Walker wie bei Harry Kane, braucht es jetzt noch eine Einigung zwischen den Vereinen.

Bald Teamkollegen? Kyle Walker (li.) und Kingsley Coman. imago images