"Die Geschichte ist noch nicht zu Ende": Trimmel verlängert bei Union

Christopher Trimmel wird auch über sein zehnjähriges Dienstjubiläum hinaus für Union Berlin auflaufen. Das Urgestein der Köpenicker hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Auch mit 37 Jahren hat Christopher Trimmel noch nicht genug. Der Kapitän von Union Berlin verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr und sendet damit ein positives Signal vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), bei dem es für den Tabellen-16. um den Ligaerhalt geht.

Gemeinsam haben wir mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte. Christopher Trimmel

"Unioner, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich bleibe", erklärte Trimmel in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. "Seit einem Jahrzehnt bin ich nun Teil der Union-Familie und gemeinsam haben wir mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte", blickt der Rechtsverteidiger in einer Vereinsmitteilung auf die letzten zehn Spielzeiten zurück. "Ich war fest davon überzeugt, dass ich mit Union bedeutende Momente erleben würde. Die Zeit hier war und ist unglaublich emotional und prägend, sowohl für den Verein als auch für mich persönlich. Ich freue mich sehr darauf, weiterhin hier zu sein, die täglichen Entwicklungen hautnah mitzuerleben und meinen Beitrag dazu zu leisten."

"Christopher ist seit vielen Jahren integraler Bestandteil dieses Vereins und eine Identifikationsfigur für Spieler und Fans gleichermaßen. Seine sportlichen Leistungen sowie seine Menschlichkeit sprechen für sich. Wir freuen uns, eine Grundlage für seine weitere Zukunft bei Union geschaffen zu haben", lässt sich Geschäftsführer Oliver Ruhnert zitieren.

Aktiver Rekordspieler von Union

Im Sommer 2014 war Trimmel von Rapid Wien zum damaligen Zweitligisten Union Berlin gewechselt und entwickelte sich zu einer der Schlüsselfiguren für den rasanten Aufstieg der Köpenicker, die nach dem Aufstieg 2019 in die Bundesliga erst souverän den Klassenerhalt meisterten und sich in den Folgejahren für die Conference League, die Europa League und in der vergangenen Saison schließlich für die Champions League qualifizierten - stets mit Trimmel in der Stammelf. 332 Pflichtspiele für Union stehen in der Vita des aktiven Rekordspielers Union, für den nun weitere folgen sollen - idealerweise weiterhin in der Bundesliga.