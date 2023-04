"Die Geschichte des Spiels": Schmidt hadert mit der Chancenverwertung

Nach der bitteren 0:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel sah Benficas Trainer Roger Schmidt die Ursachen in der mangelnden Chancenverwertung - für das Rückspiel rechnete sich der 56-Jährige aber dennoch etwas aus.

Roger Schmidt musste als Benfica-Coach die erste Niederlage in der Königsklasse in dieser Spielzeit hinnehmen. IMAGO/NurPhoto

Es herrschte eine ungewohnte Stimmung am Dienstagabend im Lissaboner Stadtteil São Domingos de Benfica - sowohl bei den knapp 60.000 Benfica-Fans als auch bei deren im Vorfeld bereits teilweise als "O grande Schmidt" - "der große Schmidt" - gefeierten Erfolgstrainer Roger Schmidt, der seinen Vertrag bei den Portugiesen erst Ende März verlängert hatte: Beim 0:2 gegen Inter Mailand kassierten die Hauptstädter ihre erste Saisonniederlage in der Champions League.

"Sie haben ihre wenigen Chancen genutzt. Ich denke, dass wir die gleiche Anzahl an Chancen hatten, wir haben sie aber nicht genutzt", erklärte ein enttäuschter Schmidt, der nach der Liga-Pleite gegen den Rivalen aus Porto erstmals zwei Niederlagen in Folge als Benfica-Trainer hinnehmen musste, gegenüber der dpa, "das ist die Geschichte des Spiels."

Schmidt traut seinem Team einen Auswärtssieg bei Inter zu

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte waren es schließlich die Gäste aus Norditalien, die in Halbzeit zwei ihre Gelegenheiten durch Nicolo Barella (53. Minute) per Kopf und Romelu Lukaku (82.) per Handelfmeter eiskalt nutzten. Benficas Rafa und Goncalo Ramos vergaben gute Gelegenheiten für die Gastgeber.

Mit einer schweren Hypothek reist Benfica deshalb damit am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ins Mailänder Giuseppe Meazza, das erste Champions-League-Halbfinale ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Schmidt glaubt dennoch an ein Comeback seines Teams. Mit einem knappen "natürlich" antwortete der 56-Jährige auf die Frage, ob seine Mannschaft in Mailand Siegchancen hätte.