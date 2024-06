Die Geschichte der All-Star-Teams der U20 Handball-WM

Am Mittwoch startet in Nordmazedonien die U20 Handball-WM.

Seit 2008 stellte Südkorea gleich fünfmal die wertvollste Spielerin der U20-Handball-WM. Hyo-Jin Lee heimste gleich 2012 und 2014 die Ehrung ein, wurde bei ihrer zweiten Teilnahme in dieser Altersklasse sogar noch Torschützenkönigin. Nur 2016 mit Russlands Yaroslava Frolova und 2022 mit der Niederländerin Kim Molenaar konnten sich die Asiatinnen nicht die begehrte Ehrung sichern.

Russland ist die erfolgreichste Nationen mit neun Ehrungen, Südkorea stellte neben acht Spielerinnen für das All-Star-Team allerdings auch zweimal die Torschützenkönigin. Norwegen kommt auf acht Ehrungen, Dänemark hat sieben All-Stars und mit Camilla Dalby eine Toptorschützin.

Hinter Ungarn mit sechs All-Stars und einer Torschützenkönigin kann sich Deutschland über vier All-Stars freuen. 2008 erhielten Elisabeth Garcia-Almendaris und Nadja Nadgornaja neben der Goldmedaille auch eine Nominierung im All-Star-Team. In den Folgejahren konnte sich Dinah Eckerle als beste Torhüterin (2014) und Annika Ingenpaß als beste Kreisläuferin (2016) auszeichnen. In den letzten beiden Turnieren gingen die DHB-Handballerinnen hier leer aus.

2008

MVP: Han-Na Gwon (KOR)

Tor: Sandra Toft (DEN)

Linksaußen: Elisabeth Garcia-Almendaris (GER)

Rückraum Links: Nadja Nadgornaja (GER)

Rückraum Mitte: Camilla Dalby (DEN)

Rückraum Rechts: Carmen Martin (ESP)

Rechtsaußen: Sandra Bosnjak (CRO)

Kreis: Han-Na Gwon (KOR)

Torschützenkönigin: Camilla Dalby (DEN/65)

2010

MVP: Eun-Bi Lee (KOR)

Tor: Marina Vukcevic (MNE)

Linksaußen: Sanna Solberg (NOR)

Rückraum Links: Milena Knezevic (MNE)

Rückraum Mitte: Stine Bredal Oftedal (NOR)

Rückraum Rechts: Tatiana Khmyrova (RUS)

Rechtsaußen: Seon-Hwa Kim (KOR)

Kreis: Ksenia Makeeva (RUS)

Torschützenkönigin: Nathalie Hagman (SWE/75)

2012

MVP: Hyo-Jin Lee (KOR)

Tor: Laura Glauser (FRA)

Linksaußen: Louise Sand (SWE)

Rückraum Links: Maria Adler (SWE)

Rückraum Mitte: Kinga Klivinyi (HUN)

Rückraum Rechts: Anna Vyakhireva (RUS)

Rechtsaußen: Pauline Coatanea (FRA)

Kreis: Natalija Vasic (SRB)

Torschützenkönigin: Kinga Klivinyi (HUN/67)

2014

MVP: Hyo-Jin Lee (KOR)

Tor: Dinah Eckerle (GER)

Linksaußen: Julie Kjaer Larsen (DEN)

Rückraum Links: Line Haugsted (DEN)

Rückraum Mitte: Daria Dmitrieva (RUS)

Rückraum Rechts: Luca Szekerczes (HUN)

Rechtsaußen: Anna Vyakhireva (RUS)

Kreis: Seon-Pil Won (KOR)

Torschützenkönigin: Hyo-Jin Lee (KOR/64)

2016

MVP: Yaroslava Frolova (RUS)

Tor: Althea Reinhardt (DEN)

Linksaußen: Laerke Nolsöe (DEN)

Rückraum Links: Yulia Golikova (RUS)

Rückraum Mitte: Cristina Laslo (ROU)

Rückraum Rechts: Antonia Skorobogatchenko (RUS)

Rechtsaußen: Mathilde Rivas Toft (NOR)

Kreis: Annika Ingenpaß (GER)

Torschützenkönigin: Ji-Eun Song (KOR/85)

2018

MVP: Hye-Soo Song (KOR)

Tor: Polina Kaplina (RUS)

Linksaußen: Emma Friis (DEN)

Rückraum Links: Noemi Hafra (HUN)

Rückraum Mitte: Henny Reistad (NOR)

Rückraum Rechts: Line Ellertsen (NOR)

Rechtsaußen: Dorottya Faluvegi (HUN)

Kreis: Noemi Pasztor (HUN)

Torschützenkönigin: Helena Paulo (ANG/73)

2022

MVP: Kim Molenaar (NED)

Tor: June Krogh (NOR)

Linksaußen: Roos Daleman (NED)

Rückraum Links: Martine Karigstad Andersen (NOR)

Rückraum Mitte: Blanka Kajdon (HUN)

Rückraum Rechts: Sora Ishikawa (JPN)

Rechtsaußen: Clara Petersson (SWE)

Kreis: Kaja Röhne (NOR)

Torschützenkönigin: Charlotte Cholevova (CZE), Kim Molenaar (NED/je 62)