Neues Kapitel für die German Handball Awards: Die vom Newsportal handball-world.news und dem Magazin Bock auf Handball ins Leben gerufene Auszeichnung macht den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung und wächst weiter.

Mit der traditionsreichen Fachzeitschrift HANDBALLWOCHE, dem Kicker, der Spieldatenplattform handball.net und dem neuen Streaming-Portal Dyn kommt schlagkräftige Unterstützung hinzu. Alle Partner wollen die German Handball Awards 2023 auf das nächste Level heben.

Voting startet am 01. Februar

Die German Handball Awards 2023 werden in zwölf Kategorien vergeben. Die Abstimmung startet unmittelbar nach der EHF EURO 2024 am Donnerstag, 01. Februar um 16:00 Uhr und endet am Sonntag, 18. Februar um 23:59 Uhr. Jeder Handball-Fan kann an der Abstimmung teilnehmen und pro Kategorie eine Stimme abgeben.

"Der Handball und seine Protagonisten verdienen es, noch stärker im Rampenlicht zu stehen", betont Andre Tzschaschel, Geschäftsführer von handball-world.news und Herausgeber von Bock auf Handball. "Als wir die German Handball Awards ins Leben gerufen haben, war es unser Ziel, den vielen starke Persönlichkeiten im Handball diese zusätzliche Bühne zu bieten - und dass wir zukünftig gemeinsam mit so vielen starken Partnern gemeinsam für den Sport an einem Strang ziehen, macht mich unglaublich stolz."

Handballer und Handballerin des Jahres 2023

Im Rahmen der German Handball Awards 2023 werden erstmals die Handballerin sowie der Handballer des Jahres gewählt. Präsentiert werden die beiden Top-Kategorien von der wöchentlich erscheinenden Fachzeitschrift HANDBALLWOCHE, welche die Ehrung seit 1978 durchführt.

"Die Abstimmung zu Deutschlands Handballerin und Handballer des Jahres ist die traditionsreichste Wahl im deutschen Handball. Wir sind unglaublich stolz auf unsere Historie und freuen uns sehr, diese Wahl durch die Partnerschaft mit verschiedenen Medien im Handball nun einem breiteren Publikum eröffnen zu können", betont Olaf Bruchmann, Chefredakteur der HANDBALLWOCHE. "Es wird die ohnehin schon viel beachtete Wahl auf eine neue Ebene heben - davon bin ich überzeugt.”

Neben bekannten Auszeichnungen wie dem "Team des Jahres", der "Nachwuchshoffnung des Jahres" oder dem "Schiedsrichter-Team des Jahres" wird es erstmals auch zwei neue Kategorien geben: Das Streaming-Portal Dyn präsentiert den "German Handball Awards - Zukunftspreis" und mit dem "German Handball Awards - Engagementpreis", präsentiert von handball.net, werden die Ehrenamtlichen und ihr Einsatz für den Handballsport im Fokus gerückt.

"Ehrenamtliches Engagement ist die Energiequelle unseres Sports. Mit handball.net als digitaler Heimat des Amateurhandballs übernehmen wir gern das Presenting für den Engagementpreis sowie die Kategorie Nachwuchshoffnung", sagt Matthias Lahr, beim Deutschen Handballbund Leiter digitales Marketing. Die Spieldatenplattform handball.net ist ein Gemeinschaftsprojekt des DHB sowie der Landes- und Ligaverbände.

Hochkarätige Jury wählt die Kandidat:innen aus

In den verschiedenen Kategorien werden zwischen drei und zehn Kandidat:innen zur Wahl stehen. Die Auswahl legt eine hochkarätig besetzte Jury fest, in der unter anderem Olaf Bruchmann (HANDBALLWOCHE), Sascha Klahn (Bock auf Handball) und Julia Nikoleit (handball-world.news) sitzen.

Dyn wird durch Moderatorin Anett Sattler vertreten, handball.net entsendet Wolfgang Sommerfeld, ehemaliger Sportdirektor und Elitementor des Deutschen Handballbundes. Die Jury-Sitzung findet Ende Januar statt. Die Mitglieder werden dabei neben den Nominierten in den Kategorien auch den Gewinner des Sonderpreises "Lebenswerk" küren.

Der Publikumsliebling wird 2023 ebenfalls wieder ausgezeichnet. Während in den anderen elf Kategorien die Jury über die Nominierten entscheidet, können die Handball-Fans für diese Kategorie ihre Vorschläge einreichen - vom 25. bis 31. Januar 2024. Die 20 Vorschläge für den Publikumsliebling, die am öftesten genannt werden, werden gemeinsam mit den anderen Kategorien zur Abstimmung gestellt.

Große Gala live bei Dyn

Die Gewinner:innen der German Handball Awards 2023 werden am Montag, 11. März 2024 in einer großen Gala auf der Streaming-Plattform Dyn präsentiert. "Die German Handball Awards geben den herausragenden Persönlichkeiten des Handballs eine verdiente Bühne, äußert sich Andreas Heyden, CEO von Dyn Media. “Zeitgleich ist Dyn das mediale Zuhause für Handball. Wir freuen uns die Awards erstmals mit einer Live-Studiosendung zu begleiten und damit unseren Abonnenten und allen Handball-Fans ein weiteres Highlight bei Dyn zu bieten."

German Handball Awards 2023: Die Kategorien

Handballer des Jahres

präsentiert von der HANDBALLWOCHE



Handballerin des Jahres

präsentiert von der HANDBALLWOCHE



Überraschung des Jahres

präsentiert von handball-world.news



Team des Jahres

präsentiert von Dyn



Nachwuchshoffnung (Jahrgang 2004 und jünger)

präsentiert von handball.net



Trainer*in (m/w)

präsentiert von der HANDBALLWOCHE



Schiedsrichter-Team

präsentiert von handball-world.news



Beachhandballer:in des Jahres

präsentiert von handball-world.news



Handball-Persönlichkeit

präsentiert von Bock auf Handball



Publikumsliebling

präsentiert von Bock auf Handball



German Handball Award 2023 - Zukunftspreis

präsentiert von Dyn



German Handball Award 2023 - Engagementpreis

präsentiert von handball.net



Sonderpreis der Jury: Lebenswerk