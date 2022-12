Die gemeinsamen Wurzeln von Dolberg und Skov

Sollte sich der von der TSG umworbene Stürmer für Hoffenheim entscheiden, käme es zu einer Wiedervereinigung zweier Jugendfreunde.

Robert Skov (l.) und Kapser Dolberg spielen gemeinsam in der Nationalelf und bald auch in Hoffenheim? picture alliance / DPPI media

Sie sind weit mehr als nur Landsleute und Nationalelfkollegen. Kasper Dolberg und Robert Skov verbindet ein viel längeres und innigeres Band. Schon als Kinder kickten die beiden Talente in einer Mannschaft, beide entstammen dem Nachwuchs von Silkeborg IF. Dort kickten Dolberg und der ein Jahr ältere Skov bereits als 11- und 12-Jährige zusammen und durchliefen gemeinsam die Ausbildung über die U 17 bis in die U 19 des dänischen Erstligisten. Dann trennten sich die Wege.

2015 wechselte Dolberg in die U 19 von Ajax Amsterdam und debütierte bereits ein gutes Jahr später als Jungprofi von Ajax in der dänischen A-Nationalmannschaft. Im Juni 2019 zog auch Skov nach und gab seine Premiere in der Landesauswahl, einen Monat später wechselte der damalige Torschützenkönig Dänemarks nach Hoffenheim.

Dort hätten die beiden Kumpels damals schon zueinanderfinden sollen. Neben Skov hatte sich die TSG auch um Dolberg bemüht, doch OGC Nizza hatte mit 20 Millionen Euro Ablöse die besseren Argumente und erhielt den Zuschlag für Amsterdams aufstrebenden Angreifer.

Nun soll es im zweiten Anlauf klappen. Dolbergs Klub-Karriere ist ins Stocken geraten. Derzeit ist der 25-Jährige von Nizza an den FC Sevilla ausgeliehen, doch auch in dem kriselnden Klub findet Dolberg nicht in die Spur. Die Spanier wollen die Leihe deshalb vorzeitig abbrechen, die Chance für die TSG, die den Mittelstürmer (Vertrag in Nizza bis 2024) ebenfalls inklusive Kaufoption zunächst ausleihen möchte.

Dolberg wurde mit der Diagnose Diabetes konfrontiert

Grundsätzlich gilt Dolberg als der Angreifer seines Landes mit dem größten fußballerischen Potenzial. Dennoch erfuhr die Laufbahn einen Knick, weil Dolberg in seinem dritten Jahr in Nizza von Krankheiten zurückgeworfen worden war. Neben einer Corona-Infektion war er vor gut einem Jahr überraschend auch mit einer Diabetes-Diagnose konfrontiert worden. "Das ist natürlich eine Überraschung für mich, aber ich bin ehrlich gesagt erleichtert, endlich zu wissen, warum es mir in den letzten Wochen nicht gut ging", verkündete Dolberg, der daraufhin medikamentös eingestellt wurde.

In diesem Sommer entschied er sich für eine neue Herausforderung in Sevilla, geriet aber mitten in die Turbulenzen beim renommierten Klub, der sich sogar in Abstiegsnot befindet. Im Oktober war Coach Julen Lopetegui, der Dolberg geholt hatte, Geschichte. Es übernahm mit Jorge Sampaoli ein knallharter Vertreter der Branche, der offenkundig mit dem eher sensiblen Dolberg nicht klarkam. Und umgekehrt.

Dolberg ist ein eher schüchterner und zurückhaltender Charakter, wie langjährige Beobachter bescheinigen. Die nächste Gemeinsamkeit mit Skov. Auch Dolberg benötige ein ruhiges Umfeld und das volle Vertrauen des Trainers, um sein Potenzial voll zu entfalten, heißt es. Womöglich könnte er deshalb gerade im beschaulichen Hoffenheim und mit der Unterstützung des Ex-Stürmers und Cheftrainers André Breitenreiter zurück in die Erfolgsspur finden.

Zudem wäre Dolberg neben Jacob Bruun Larsen und Skov bereits der dritte Däne bei der TSG. Vor allem Skov dürfte sich auf seinen alten Weggefährten freuen, um ihn mit Flanken und Vorlagen zu füttern wie einst in Silkeborg.

Übrigens träfe Dolberg bei der TSG auf einen weiteren alten Bekannten: Mit Verteidiger Stanley Nsoki spielte er zwei Jahre in Nizza zusammen.