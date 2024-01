Die Gegner von Deutschland in der Hauptrunde der Handball-EM

Zweites Spiel, zweiter Sieg - Deutschland hat am Sonntag die Hauptrunde der Handball-EM in Köln erreicht - und wartet nun auf seine Gegner. Das Feld der möglichen Kontrahenten ist noch weitestgehend ungewiss. Nur ein Gegner für die Partien in der Domstadt ist fix.

Spanien und Kroatien streiten sich mit Österreich um zwei Hauptrundentickets. Ingrid Anderson-Jensen