Die Gefahr beim FCA: "Das geht seit Wochen so"

Der FC Augsburg ist den Abstiegsrängen wieder nähergekommen. Erhört die Mannschaft den leisen Weckruf ihres Trainers?

Wenig begeistert war die Laune im Augsburger Lager am späten Samstagnachmittag in Leipzig. Nicht nur, dass die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen selbst mit 2:3 bei RB verloren hatte. Zu allem Überfluss musste sie dann beim Blick auf die Smartphones erkennen, dass nach dem Schalker Sieg gegen Hertha am Freitagabend auch noch Hoffenheim (1:1 in München) und Stuttgart (3:3 gegen Dortmund) unerwartet gepunktet hatten.

Alles direkte Konkurrenten im Kampf um die Klasse. Und am Sonntag legte der VfL Bochum auch noch nach, holte einen Zähler beim Tabellendritten Union Berlin. Heißt, dass im unteren Drittel am vergangenen Spieltag außer Hertha nur der FCA ohne Ertrag blieb, der Vorsprung auf Platz 16 schmolz auf fünf Zähler. "Solange man selbst die Punkte nicht holt, wird man automatisch unten mitreingezogen", weiß Kapitän Jeffrey Gouweleeuw.

Die Niederlage in Leipzig war der x-te vorzeigbare Auftritt der Augsburger gegen ein Top-Team der Liga, es bleibt aber trotzdem eine Niederlage. "Es geht im Fußball immer darum, dass man auch Punkte holt", warnt Maaßen leise. "Wir können uns nichts dafür kaufen, das ist auch gefährlich, wenn man immer Lob kriegt. Und das wollen wir auch nicht, wir wissen schon, an welchen Dingen wir arbeiten müssen." Konsequenteres Verteidigen, billige Fehler einstellen, vorne mehr Entschlossenheit zeigen.

"Es fehlt ein bisschen was", erkennt auch Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. "Das geht seit Wochen so. Seit Wochen punkten wir nicht so, wie wir es brauchen."

Gegen Stuttgart winkt ein großer Schritt

Klar ist, dass am kommenden Freitag wieder Punkte statt Lob hermüssen. Im Heimspiel gegen den Tabellen-16. aus Stuttgart winkt ein großer Schritt. "Von daher sehr konzentriert sein jetzt", sagt Reuter, "sehr bewusst sein in den nächsten Tagen, um uns top vorzubereiten."

