Die geballte Erfahrung trägt den VfB Oldenburg zum Derby-Sieg

Im Derby gegen den SV Meppen zeigte der VfB Oldenburg, welche Qualität in seiner Mannschaft steckt. Die tragenden Säulen waren dabei jenseits der 30. Nun stellt sich die Frage, ob die Oldenburger nicht nur Festtage können, sondern auch den Alltag in der Regionalliga Nord.

Nach einem holprigen Start in die Saison feierten Fans und Mannschaft am Mittwochabend im Marschwegstadion gemeinsam den Derbysieg. Der 2:0-Erfolg der Oldenburger gegen den SV Meppen war vollauf verdient, hätte vor 5371 Zuschauern aber noch deutlich höher ausfallen können. "Es war ein Spiel, in dem wir ganz viel Lehrgeld bezahlt haben", räumte Meppens Trainer Adrian Alipour im Anschluss ein. VfB-Coach Benjamin Duda wiederum sprach seiner Mannschaft einen "großen Dank für eine große Leistung" aus.

An dieser hatte Duda durch seine Systemumstellung maßgeblichen Anteil, denn der Plan, mit einer 3-5-2-Formation zu beginnen, ging auf. Noah Plume überzeugte bei seinem Debüt im Zentrum der Dreierkette, ehe er aufgrund der Umstellung auf die Viererkette nach 65 Minuten auf die Sechs vorrückte. "Er bringt hinten eine extreme Sicherheit rein", lobte Angreifer Max Wegner den Neuzugang vom VfB Lübeck.

Wieder nicht kaltschnäuzig

Durch Wegner und Doppeltorschütze Markus Ziereis besaß der VfB dieses Mal mehr Durchschlagskraft im Strafraum. Ebenjene fehlte zuletzt am Freitag noch, als sich beim 0:0 gegen den Hamburger SV II die Überlegenheit nicht in Treffern widerspiegelte. Gleichwohl: Kaltschnäuzig war der VfB erneut nicht, sonst wäre auch ein Kantersieg wie beim 5:0 in der vergangenen Saison im NFV-Pokal möglich gewesen.

Über die gesamte Spieldauer des ungleichen Duells zeigte sich allerdings die geballte Erfahrung der Oldenburger. Mit Sebastian Mielitz (34), Marcel Appiah (35), Patrick Möschl (30), Christopher Buchtmann (31), Max Wegner (34) und Patrick Ziereis (31) standen gleich sechs Spieler in der Startelf, die mindestens 30 Jahre alt sind und über höherklassige Erfahrung verfügen. Nur Marc Schröder (21) war jünger als 23. Zum Vergleich: Bei den Meppenern begannen mit Felix Golkowski, Luca Prasse und Yigit Karademir gleich drei 19-Jährige. Nur Bruno Soares (35) knackte die 30.

Zumindest die Hoffnung ist zurück

Wenngleich der Leistungsunterschied am Mittwoch enorm war, liegen die Kontrahenten aus dem Nordwesten in der Tabelle nah beieinander. Beide besitzen im Kampf um die Meisterschaft schon einen erheblichen Rückstand. Der Derbysieg sorgt in Oldenburg für die Hoffnung, alsbald nach oben aufschließen zu können.

Nicht umsonst verwies Wegner jedoch darauf, dass der große Rahmen gegen die Meppener eher an die vergangene Saison in der 3. Liga erinnerte. Der Mannschaft muss es jedoch gelingen, im tristen Alltag der Regionalliga auch auswärts ihre zweifelsfrei vorhandene Qualität abzurufen. Hier holte diese aus den drei Spielen gegen Havelse (0:2), Phönix Lübeck (1:5) und Weiche Flensburg (2:2) nur einen Zähler - viel zu wenig für die eigenen Ansprüche.

"Ein wichtiger Wert für die Zusammenarbeit mit meiner Mannschaft ist die Bedingungslosigkeit", betonte Duda am Mittwoch erneut. Damit meint er, dass schlechte Fußballplätze, Gangart des Gegners oder eine geringe Anzahl an Zuschauern nicht dazu führen dürfen, dass seine Spieler nicht mehr ihre Leistung abrufen. Da dies auswärts bereits wiederholt vorgekommen ist, wird die Partie am Sonntag bei Eintracht Norderstedt nach dem Highlight Derbysieg nun auch zum Charaktertest.