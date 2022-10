"Die ganze Welt wollte ihn": Als Klopp mit Ödegaard an einem Tisch saß

Jürgen Klopp schaut derzeit durchaus mit einem neidischen Blick gen Londoner Norden. Mit Arsenal wartet auf Liverpool eine der formstärksten Mannschaften Europas - und auf Jürgen Klopp ein alter Bekannter.

Der FC Arsenal trumpft aktuell auf, wie der FC Liverpool in den vergangenen Jahren. Die Gunners haben in der nun vierten Saison unter Mikel Arteta ihr Spiel perfektioniert und tragen nun die Früchte für das anhaltende Vertrauen in den Spanier. Auch wenn die Qualifikation zur Champions League in der vergangenen Saison verpasst wurde, stand Arteta nicht zur Diskussion. Im Gegenteil, der 40-Jährige bekam für teures Geld seine Wunschspieler und baute diese in ein eingespieltes, meist funktionierendes Gebilde ein.

Gleiches konnte man in den letzten Jahren über Liverpool sagen, auch aus diesem Grund zollt Jürgen Klopp vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) große Anerkennung für die Arbeit der Nordlondoner. "All meinen Respekt, wow", begann Klopp seine Analyse über die Gunners, um in vollem Lob weiter zu versinken. "Wenn du etwas Zeit brauchst, will dir niemand Zeit geben und vielleicht haben nicht alle von uns Zeit verdient, weil du immer noch gut sein musst, um die Zeit zu nutzen - und das hat Mikel offensichtlich getan."

Neben den aufblühenden Talenten Gabriel Martinelli und Bukayo Saka, den einschlagenden Neuzugängen Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko sowie den wiedererstarkten Thomas Partey und Granit Xhaka zeigt sich Klopp vor allem von Martin Ödegaard angetan - und erinnert sich. "Ich habe mit ihm gesprochen, als er 15 war, ihn die ganze Welt wollte und er sich für Real Madrid entschied. Ich erinnere mich, als ob es gestern war, als wir mit ihm und seinem Vater an einem Tisch saßen und alle aufgeregt waren", so Klopp, der damals noch BVB-Trainer war und natürlich auch die schwierigen letzten Jahre des Norwegers mitbekommen hat. "Jetzt", erkennt der 55-Jährige jedoch, "ist er der Spieler geworden, der von ihm zu dieser Zeit erwartet wurde."

Wurde das 4-3-3 entschlüsselt?

Nun muss Liverpool, das in dieser Saison ungewohnt häufig schwächelt und derzeit nur Platz 9 belegt, irgendwie Ödegaard & Co. begegnen. Gegen die Glasgow Rangers (2:0) zeigten sich die Reds unter der Woche deutlich stabiler als beim wilden 3:3 in der Liga gegen Brighton. Den Systemwechsel vom gewohnten 4-3-3 auf ein 4-2-2-2 wollte Klopp derweil nicht als Grund für die Leistungssteigerung gelten lassen. "Für uns ist es viel wichtiger, dass wir wieder unvorhersehbarer werden."

Heißt das im Gegenzug, dass Liverpools über Jahre berüchtigtes 4-3-3 entschlüsselt wurde? Laut Klopp nur dann, wenn seine Mannschaft nicht an ihr Maximum kam. "Andere Teams haben es seit Jahren ausgearbeitet, wie man gegen uns spielt. Aber meistens hat ihnen das nichts gebracht, weil wir in diesen Momenten außergewöhnlich waren in dem, was wir taten."

Zum Außergewöhnlichen will Klopp seine Mannschaft nun wieder coachen - ungeachtet davon, in welchem System man agiert. "Es geht darum, mit welcher Intensität wir auftreten. Wir werden versuchen, ihnen Probleme zu bereiten."