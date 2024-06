Die Fußballwelt, als Cristiano Ronaldo sein EM-Debüt gab

Der einzige aktuelle EM-Teilnehmer, der schon beim Turnier 2004 mitspielte, ist Cristiano Ronaldo. Eine Rückschau in die Zeit, als der heute 39-Jährige sein Debüt gab.

Als er am 12. Juni 2004, eingewechselt zur zweiten Hälfte, erstmals ein EM-Spiel bestritt, war CR7 noch CR17. Jamal Musiala und Florian Wirtz werden sich nicht daran erinnern, sie waren ja erst ein Jahr alt. Und Lamine Yamal wohl noch nicht mal eine Idee.

Mit immerhin 19 Jahren beendete Cristiano Ronaldo sein EM-Debüt nicht ohne Tor - ein Kopfball nach einer Ecke von Luis Figo, auf den er als Träger der Nummer 7 im Nationaltrikot folgen würde -, aber ohne Punkt. Portugals erstes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft im eigenen Land - da sollte sich im Finale ein Kreis schließen - das ging gegen Griechenland verloren (1:2).

Also auch gegen den späteren Endspiel-Helden Angelos Charisteas, der mit Werder Bremen wenige Wochen zuvor erst das Double gewonnen hatte. Auch weil Werder damals die Mannschaft war, die in der Bundesliga regelmäßig die meisten Tore schoss. Andere Zeiten. So marschierten Figo und die "Galaktischen" bei Real Madrid in der Champions League nicht von Aufholjagd zu Aufholjagd, von Titel zu Titel. Vielmehr verspielten sie im Frühjahr 2004 einen Vorsprung im Viertelfinale gegen die AS Monaco, die das Finale - natürlich - gegen den FC Porto verlor. Auf Schalke.

Es war der endgültige Durchbruch des José Mourinho, der erst wenig später zum selbsternannten "Special One" wurde, als er sich nach England zum neureichen FC Chelsea aufmachte, wo er auf Claudio Ranieri folgte. Manchester City musste auf seine Milliarden da noch ein paar Jahre warten - und dem FC Arsenal die (ungeschlagene) Meisterschaft überlassen. Auf Platz 16, mit 49 Punkten Rückstand.

Pep Guardiola konnte es verkraften. Der Mittelfeldspieler war zu Saisonbeginn aus Brescia nach Katar gewechselt.