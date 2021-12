Die Fußball-Highlights in der Bundesliga-Winterpause

Der deutsche Profifußball hat sich in die Winterpause verabschiedet. Doch in anderen Ligen rollt der Ball munter weiter. Eine Auswahl sehenswerter Spiele - und wer sie überträgt.

Die Premier-League-Klubs haben mit einer neuen Corona-Welle zu kämpfen, eine Winterpause käme ihnen gerade durchaus entgegen. Doch stattdessen geht es für sie wie jedes Jahr vor und nach Weihnachten besonders zur Sache. Aber der Reihe nach.

Diesen Dienstag und Mittwoch stehen erstmal die Ligapokal-Viertelfinals in England auf dem Programm (wenn es nicht weitere Absagen hagelt). Am 21. Dezember empfängt Arsenal Drittligist Sunderland, am Tag darauf spielt Liverpool gegen Leicester, Brentford gegen Chelsea und Tottenham gegen West Ham (alle 20.45 Uhr, DAZN).

In Italien, Spanien und Frankreich geht es kurz vor Heiligabend noch mal rund

Auch andere Fußballnationen sind noch nicht im Winterschlaf: Die Serie A trägt ebenfalls Dienstag und Mittwoch den 19. Spieltag aus (DAZN), in der Eredivisie steigt vom 21. bis 23. Dezember die 18. Runde mit einer Pflichtaufgabe für die PSV Eindhoven gegen Aufsteiger Deventer am Donnerstag (18.45 Uhr, DAZN).

La Liga bietet am Dienstag und Mittwoch zwei Nachholspiele, darunter Sevilla gegen den FC Barcelona (Dienstag, 21.30 Uhr) und Granada gegen Atletico (Mittwoch, 19 Uhr, beide DAZN); in der Ligue 1 geht zwei Tage vor Heiligabend der komplette 19. Spieltag über die Bühne, Lorient fordert dabei Paris St. Germain heraus (alle 15 Uhr, DAZN).

An 24. und am 25. Dezember ruht in Europas Profiligen der Ball, dann aber startet vor allem die Premier League durch: Der Boxing Day am 26. Dezember bietet u.a. Liverpool gegen Leeds (13.30 Uhr), Manchester City gegen Leicester, Norwich gegen Arsenal - zwei von fünf 16-Uhr-Spielen - und Aston Villa gegen Chelsea (18.30 Uhr, alle Sky). Manchester United ist erst am 27. Dezember in Newcastle gefordert (21 Uhr, Sky).

An Silvester wird nur in einer Topliga gespielt

Und schon einen Tag später startet der 20. Premier-League-Spieltag u.a. mit Leicester gegen Liverpool (21 Uhr, Sky). Chelsea (gegen Brighton, 20.30 Uhr) und ManCity (in Brentford, 21.15 Uhr) sind am 29. Dezember wieder an der Reihe, am Tag vor Silvester ManUnited (gegen Burnley, 21.15 Uhr, alle Sky).

Portugals 1. Liga beendet sein Fußball-Kalenderjahr u.a. mit dem Heimspiel von Meister Sporting Lissabon gegen Portimonense am 29. Dezember und dem Kracher Porto gegen Benfica am 30. Dezember (beide 22 Uhr, DAZN). An Silvester gibt es in Europas Topligen nur ein Spiel: Valencia empfängt in La Liga Espanyol (16.15 Uhr, DAZN).

Die Premier League legt gleich an Neujahr wieder los

Am Neujahrstag macht die Premier League gleich wieder weiter: Der 21. Spieltag beginnt u.a. mit Arsenal gegen ManCity (13.30 Uhr, Sky), am 2. Januar ist Chelsea gegen Liverpool eines von fünf Spielen (17.30 Uhr, Sky). Um 16 Uhr treffen sich in Schottland außerdem Celtic und die Rangers zum "Old Firm" in Glasgow (TV-Übertragung unklar).

La Liga eröffnet 2022 ebenfalls am 2. Januar u.a. mit den Duellen Getafe gegen Real Madrid (14 Uhr), Atletico gegen Rayo (16.15 Uhr) und Mallorca gegen Barça (21 Uhr, alle DAZN). Sevilla zieht am 3. Januar (21.15 Uhr, DAZN) in Cadiz nach. Dann spielt auch ManUnited gegen Wolverhampton (18.30 Uhr, Sky).

In der Serie A wird die kurze Winterpause mit dem 20. Spieltag ab dem 6. Januar beendet - einen Tag später ist auch die Bundesliga zurück: Herbstmeister FC Bayern empfängt am Freitag, 7. Januar, Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN).