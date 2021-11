Die Fußball-Highlights im November - und wer sie live im TV zeigt

Vorentscheidungen im Europapokal, Entscheidungen in der WM-Qualifikation - und heiße Bundesliga-Duelle: Welche Fußball-Highlights der November bietet und wo sie live laufen.

Der BVB will sich gegen Ajax in der Champions League revanchieren, Christian Streich mit Freiburg Julian Nagelsmanns Bayern ärgern. imago images (2)

Revanchiert sich Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam? Nach dem 0:4 im Hinspiel empfängt der BVB am 3. November den niederländischen Meister zuhause in der Champions League. RB Leipzig greift parallel gegen Paris St. Germain nach dem letzten Strohhalm (beide 21 Uhr, DAZN).

Am Tag danach könnten zwischen Olympiakos Piräus und Eintracht Frankfurt (18.45 Uhr, TVNow) sowie Bayer Leverkusen und Real Betis (21 Uhr, RTL) Vorentscheidungen um Weiterkommen und Gruppensieg in der Europa League fallen.

Löw-Abschied, Berliner Derby, Zweitliga-Kracher

Die Bundesliga hat am Samstag, 6. November, das Topspiel zwischen Meister FC Bayern und Verfolger SC Freiburg zu bieten (15.30 Uhr, Sky). International richten sich alle Augen auf die Stadtderbys zwischen Manchester United und Manchester City in der Premier League (6.11., 13.30 Uhr, Sky) und zwischen der AC Mailand und Inter Mailand in der Serie A (7.11, 20.45 Uhr, DAZN).

Danach sind die Nationalteams an der Reihe: Während es für Deutschland gegen Liechtenstein - mit der offiziellen Verabschiedung von Ex-Bundestrainer Joachim Löw - (11.11., 20.45 Uhr, RTL) und in Armenien (14.11., 18 Uhr, RTL) um nicht mehr viel geht, stehen bei den Duellen Italien-Schweiz (12.11.), Portugal-Serbien (14.11.), Niederlande-Norwegen (16.11.) und Montenegro-Türkei (16.11., alle 20.45 Uhr, DAZN) WM-Tickets auf dem Spiel. In Südamerika treffen am 16. November außerdem Argentinien und Brasilien aufeinander (21 Uhr, DAZN).

Die Bundesliga meldet sich unter anderem mit dem Berliner Derby zwischen Union und Hertha (20.11., 18.30 Uhr, Sky) zurück, in der 2. Liga steigt am selben Tag das Absteigerduell zwischen Werder Bremen und Schalke 04 (20.30 Uhr, Sky und Sport1).

Der fünfte Champions-League-Spieltag bietet in der Folgewoche das Gipfeltreffen zwischen Manchester City und Paris St. Germain. Für den BVB geht es gleichzeitig bei Sporting Lissabon womöglich um ein Achtelfinalticket (beide 24.11., 21 Uhr, DAZN). Und in La Liga endet der November unter anderem mit Real Madrids schwerem Heimspiel gegen den FC Sevilla (ca. 28.11., noch nicht genau terminiert, DAZN).