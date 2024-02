Die fünf Kandidaten fürs Amateurtor des Monats - Jetzt abstimmen!

Die fünf finalen Kandidaten für das Amateurtor des Monats im Januar stehen fest. Jetzt seid ihr wieder am Ball - votet für euren Favoriten und gewinnt mit etwas Glück ein Fan-Paket.

Folgende fünf Kandidaten haben es in die Endauswahl geschafft:

Giacomo Hrovatin - VfL Gummersbach II

Was für ein Hammer kurz vor dem Ende: 20 Sekunden vor Schluss nimmt sich Giacomo Hrovatin von der Drittliga-Vertretung des VfL Gummersbach ein Herz und schweißt den Ball passgenau aus ungünstigem Winkel ins linke obere Eck. Das Tor besiegelte den 33:32-Sieg des Tabellendritten der 3. Liga Staffel Süd-West gegen das Team HandbALL Lippe II.

Simay Ipci - JSG Fürther Land III (Tschechien/Mini-EM)

Im Rahmen der EHF EURO 2024 fand auch die Mini-EM der D-Jugenden des Bayerischen Handball-Verbandes statt. Und mit dabei: Die JSG Fürther Land III, die als "Tschechien" antrat. Im Finale gegen Georgien, was von der TSV EBE Forst United II vertreten wurde, verwandelte Simay Ipci dabei sehenswert einen direkten Freiwurf - und am Ende gewann ihr Team sogar die Mini-EM.

Aron Czako - HSG Konstanz

Die HSG Konstanz grüßt aktuell von der Tabellenspitze der 3. Liga Staffel Süd. Im Spiel gegen die TSB Heilbronn-Horkheim, in welchem der Aufsteiger an Spieltag eins noch sensationell einen Punkt gegen den Zweitliga-Absteiger holte, erzielte Konstanz im Rückspiel im Januar 46 Tore - so viele, wie Aron Czako aktuell nach 18 Spielen Saisontore vorzuweisen hat. Eines davon war besonders schön - Czakos sehenswerter Heber zum 8:6.

Sarah Kressmann - TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck III

Der nächste direkte Freiwurf - Sarah Kressmann aus der dritten Frauenmannschaft der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck traf nach Ablauf der Spielzeit der ersten Halbzeit im Kreispokalspiel direkt aus neun Metern zum 11:10.

Friedrich Paul Kilias - SG Hamburg-Nord

Den Kempa selbst einleiten und verwandeln? Genau das hat Friedrich Paul Kilias von der SG Hamburg-Nord im Drittligaspiel gegen den Stralsunder HV getan. Er legte in der Kreuzung erst sauber ab und brachte sich dann in Position, um anzulaufen und den Kempa-Pass, der vom Rechtsaußen kam, sehenswert zum 14:15-Anschlusstreffer zu verarbeiten. Für einen Sieg der SG reichte es am Ende nicht - für eine Nominierung zum Amateurtor des Monats Januar allerdings schon.

Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Das Voting, auf das ihr über diesen Link kommt, läuft bis 18. Februar 2024 um 23.59 Uhr. Der/Die Sieger*in der Abstimmung wird anschließend auf den Kanälen von handball.net und kicker bekanntgegeben. Unter allen Votings verlosen handball.net und der kicker ein Fan-Paket mit tollen Preisen. Abstimmen lohnt sich also auch für euch!

Habt ihr im Februar bereits einen sehenswerten Treffer erzielt oder mitgefilmt? Dann schickt uns euren Vorschlag für das Amateurtor des Monats Januar und füllt das Einsendeformular aus!