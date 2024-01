Die fünf Kandidaten fürs Amateurtor des Monats - Jetzt abstimmen!

Die fünf finalen Kandidaten für das Amateurtor des Monats im Dezember stehen fest. Jetzt seid ihr wieder am Ball - votet für euren Favoriten und gewinnt mit etwas Glück ein Fan-Paket.

Folgende fünf Kandidaten haben es in die Endauswahl geschafft:

Paul Helbing - HSG Fuldatal/Wolfsanger

Beste Haltungsnoten verdiente sich Paul Helbing im Dezember, als er den Tempogegenstoßpass seines Torhüters glänzend verwandelte. Beim Ballverlust der gegnerischen Mannschaft schaltete der Torhüter der HSG Fuldatal/Wolfsanger schnell und feuerte den Ball nach vorne - Helbing erwartete den Ball bereits im Vollsprint und verwandelte anschließend, in der Luft annehmend, sicher. Ein Tor, das Helbing wohl so schnell nicht vergessen wird.

Ron Yunis Dieffenbacher - Füchse Berlin II

Den Durchblick im Dezember behielt zweifelsohne auch Ron Yunis Dieffenbacher, Nachwuchsspieler der Füchse Berlin. Als Kreisläufer hat man im Handball ein schweres Los gezogen - Sperren stellen, Gegenspieler beschäftigen und nur ganz selten selbst zum Torabschluss kommen. Im Zweikampf mit seinem Gegenspieler rutschte Dieffenbacher das eigene Trikot so über den Kopf, dass er quasi nichts mehr sehen konnte. Das war ihm aber anscheinend egal: Er nahm den Ball auf, sprang hoch und erzielte, frei vor dem Torhüter stehend, den Ball lehrbuchmäßig im Tor - nochmal: ohne irgendwas zu sehen.

Leonie Feil - SG Weinstadt

Die SG Weinstadt nutzte in ihrem Ligaspiel einen mittlerweile in nahezu jedem Highlight-Clip enthaltenen Spielzug - den Kempa. Ein schlechter Wurfwinkel beschäftigt heutige Außenspieler kaum noch, denn es gibt immer häufiger die Chance auf einspringende Mitspieler - in diesem speziellen Fall Leonie Feil.

René Oppen - TuS Lübeck 1893

Alle Handballer kennen diesen Moment: Ein kräftezehrendes und spannendes Spiel ist fast vorbei und nur noch ein direkter Freiwurf kann zum Sieg oder zum Unentschieden führen. Meistens landet der Ball jedoch in den Händen der gegnerischen Mauer - oder knapp unter dem Hallendach. Nicht beim TuS Lübeck 1893: René Oppen nimmt sich selbstbewusst, auf gut und gerne 13 Metern, den Ball und befördert ihn mit "Touch" in den Winkel - völlig zu Recht vollkommene Ekstase in der Halle.

Michal Skwierawski - TV Cloppenburg

Einen Direktvergleich zum ersten Kandidaten gefällig? Michal Skwierawski sorgt dafür. Anstatt von der Linksaußen-Position erwartet er, in der Partie seines TV Cloppenburg gegen die HSG Varel, den langen Pass an der Rechtsaußen-Position - dieses Mal nicht vom eigenen Torhüter, sondern von einem anderen Feldspieler des TVC. Was gleich bleibt: Auch Skwierawski nimmt den Ball in vollem Tempo im Sprung an und verwandelt sicher. Welches Tor besser war? Das ist nun eure Entscheidung!

Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Das Voting, auf das ihr über diesen Link kommt, läuft bis 14. Januar 2024 um 23.59 Uhr. Der/Die Sieger*in der Abstimmung wird anschließend auf den Kanälen von handball.net und kicker bekanntgegeben. Unter allen Votings verlosen handball.net und der kicker ein Fan-Paket mit tollen Preisen. Abstimmen lohnt sich also auch für euch!

Habt ihr im Januar bereits einen sehenswerten Treffer erzielt oder mitgefilmt? Dann schickt uns euren Vorschlag für das Amateurtor des Monats Januar und füllt das Einsendeformular aus!