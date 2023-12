Die fünf Kandidaten fürs Amateurtor des Monats - Jetzt abstimmen!

Die fünf finalen Kandidaten für das Amateurtor des Monats im November stehen fest. Jetzt seid ihr wieder am Ball - votet für euren Favoriten und gewinnt mit etwas Glück ein Fan-Paket.

Folgende fünf Kandidaten haben es in die Endauswahl geschafft:

Felix Hofacker - Sport-Union Neckarsulm

Akrobatisch geht es in der Auswahl für diesen Monat mit Felix Hofacker los. Der Kreisläufer von Sport-Union Neckarsulm schnappte sich beim Heimsieg gegen die HSG Schönbuch einen Abpraller und will sofort werfen - wird dabei aber so gestört, dass er sich mit einer Judo-Style-Rolle behelfen muss. Nichtsdestotrotz landet der Ball im Netz. Ein würdiger erster Kandidat.

Eden Nesper - TV Hannover-Badenstedt

Eden Nesper vom Drittligisten TV Hannover-Badenstedt ist Kandidatin Nummer 2. Sie berichtete uns bereits in unserem Format "Dreher um die Welt" - spannende Geschichten rund um eine Handball-Auslandserfahrung -, wie sie es in die US-amerikanische Nationalmannschaft schaffte. Nun zählt die Linkshänderin des aktuellen Tabellenzweiten der 3. Liga Nord-West mit ihrem sehenswerten Heber gegen den BVB II zu den Kandidat*innen zum Amateurtor des Monats.

Maximilian Bähnke - TV Cloppenburg

Was auf den ersten Blick ein wenig nach Glück aussieht, aber von echter Coolness zeugt, bringt Maximilian Bähnke vom Oberligisten TV Cloppenburg mit ins Ranking. Im Gegenstoß erhält er einen Pass, der ein kleines bisschen zu hoch angesetzt ist, was die Verarbeitung des Balles sichtlich erschwert. Der Linksaußen macht das Bestmögliche draus und wirft den Ball aus vollem Lauf - hinter dem Rücken - am Torhüter des TvdH Oldenburg vorbei ins Tor.

Katrin Friedrichs - TV Oyten II

Wir bleiben in Niedersachsen - und bei Würfen hinter dem Rücken. Katrin Friedrichs von der Zweitvertretung der TV Oyten Vampires hatte ebenfalls ein schönes Tor in petto: Erst setzte sie sich nach einem klassischen Rolle-/Kreisel-Spielzug im Eins-gegen-eins gegen ihre Gegenspielerin durch, nur um prompt vor der nächsten zu stehen. Ihre Lösung: Eine Pirouette und der kompromisslose, wenn auch unerwartete Abschluss hinter dem Rücken - mit Erfolg.

Felix Strotbeck - Team Stuttgart (B-Junioren)

Den Abschluss bildet Felix Strotbeck, Kreisläufer in der B-Jugend des Team Stuttgart, bei einem wahren Torfestival und einem 40:32-Sieg gegen die SG BBM Bietigheim in der Württembergliga. Eine schnelle Mitte wird ausgespielt, am Ende hat er den Ball in den Händen - allerdings mit dem Rücken zum Tor und einem Gegenspieler, der an ihm hängt. Kein Problem: In echter Kreisläufer-Manier wirft er sich nach hinten und schleudert den Ball über seinen Kopf ins Tor.

Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Das Voting, auf das ihr über diesen Link kommt, läuft bis 16. Dezember 2023 um 23.59 Uhr. Der/Die Sieger*in der Abstimmung wird anschließend auf den Kanälen von handball.net und kicker bekanntgegeben. Unter allen Votings verlosen handball.net und der kicker ein Fan-Paket mit tollen Preisen. Abstimmen lohnt sich also auch für euch!

Habt ihr im Dezember bereits einen sehenswerten Treffer erzielt oder mitgefilmt? Dann schickt uns euren Vorschlag für das Amateurtor des Monats Dezember und füllt das Einsendeformular aus!