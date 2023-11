Die fünf Kandidaten fürs Amateurtor des Monats - Jetzt abstimmen!

Die fünf finalen Kandidaten für das Amateurtor des Monats im Oktober stehen fest. Jetzt seid ihr wieder am Ball - votet für euren Favoriten und gewinnt mit etwas Glück ein Fan-Paket.

Folgende fünf Kandidaten haben es in die Endauswahl geschafft:

Moritz Lockstädt - Ribnitzer HV (A-Jugend)

In der Oberliga Ostsee-Spree konnte der 17-jährige Moritz Lockstädt im Spiel gegen den VfV Spandau die beiden entscheidenden Tore erzielen. Nachdem er bereits 20 Sekunden vor dem Ende per Siebenmeter für seine Mannschaft traf, konnte er anschließend mit seinem Wurf aus der eigenen Hälfte den Sieg seiner Mannschaft vergolden.

Martin Kienzle - SG Schozach-Bottwartal

Erst in dieser Saison ist Martin Kienzle zur SG Schozach-Bottwartal gestoßen - und doch konnte der Rückraumspieler dem Team bereits jetzt bei wichtigen Erfolgen helfen. Im Spiel der Württembergliga gegen den TSV Wolfschlugen konnte er nach dem Schlusspfiff per direktem Freiwurf aus etwa 13 Metern Entfernung den Ball direkt in den Winkel befördern und durch den Ausgleichstreffer einen Punkt für sein Team sichern.

Pauline Gruner - Berliner TSC (D-Jugend)

Pauline Gruner, 12-jährige D-Jugend-Torhüterin des Berliner TSC, die auch bereits das Stützpunkttraining des Berliner Handballverbands besucht, konnte im Verbandsligaspiel gegen den TSV Rudow einen sehenswerten Treffer erzielen. Aus ihrem eigenen Kreis heraus warf sie über das gesamte Spielfeld und netzte zum zwischenzeitlichen 11:10 ihrer Mannschaft ein.

Valentin Kiefer - TV Zell

Einmal fix die Sportart gewechselt hat Valentin Kiefer vom TV Zell bei seinem Treffer im Spiel gegen die Handball Löwen Heitersheim 2 in der Freiburg-Oberrhein Kreisklasse B. Der Rückraumspieler springt per Hechtsprung in den Kreis und nutzt diese Chance, um den Ball im Volleyball-Style mit einem Schlag hinter die Torlinie zu befördern.

Phillip Moog - HC TuRa Bergkamen

Dass Außenspieler nicht nur aus der Ecke sehenswerte Treffer erzielen können, bewies Phillip Moog vom HC Tura Bergkamen im Spiel gegen den HTV Hemer. Mit seinem Wurf aus dem Rückraum konnte der Linkshänder für Jubel unter den Fans sorgen.

Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Das Voting, auf das ihr über diesen Link kommt, läuft bis 16. November 2023 um 23.59 Uhr. Der/Die Sieger*in der Abstimmung wird anschließend auf den Kanälen von handball.net und kicker bekanntgegeben. Unter allen Votings verlosen handball.net und der kicker ein Fan-Paket mit tollen Preisen. Abstimmen lohnt sich also auch für euch!

Habt ihr bereits im November einen sehenswerten Treffer erzielt oder mitgefilmt? Dann schickt uns euren Vorschlag für das Amateurtor des Monats November und füllt das Einsendeformular aus!