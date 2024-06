Die fünf Kandidaten fürs Amateurtor des Monats - Jetzt abstimmen!

Die fünf finalen Kandidaten für das Amateurtor des Monats im Mai stehen fest. Jetzt seid ihr wieder am Ball - votet für euren Favoriten.

Folgende fünf Kandidaten haben es in die Endauswahl geschafft:

Ali Ali - TuS Wesseling

Mit einem sehenswerten Kempa-Treffer hat sich Ali Ali vom TuS Wesseling in die Auswahl zum Amateurtor des Monats Mai gespielt: Wie aus dem Nichts spielt der Halbrechte plötzlich einen Pass auf den hereinstürmenden und -fliegenden Ali, der den Ball sauber verarbeitet und oben links im Tor unterbringt. Ein würdiger Kandidat.

Lukas Groh - HSG Mimmenhausen/Mühlhofen

Ballett? Eiskunstlauf? Welche Assoziation habt ihr bei dem Tor von Lukas Groh? In Bedrängnis erhält der Kreisläufer der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen den Ball - und obwohl der Verteidiger an ihm hängt, dreht er sich frei und haut den Ball am Torhüter vorbei ins Netz.

Britta Wunderlich - HSG Hiesfeld/Aldenrade

Freiwurf aus neun Metern aus zentraler Position - alle Gegenspielerinnen vor sich. Wer würde nicht davon träumen, das Ding in solch einer Situation einfach mal in die Maschen zu hauen? Genau das hat Britta Wunderlich von der HSG Hiesfeld/Aldenrade aus Dinslaken im Kreis Wesel in NRW sich vermutlich auch gedacht - und es dann einfach getan! Unhaltbar schlägt der Ball rechts oben ein, der Jubel ist denkbar groß.

Adrian Helf - Südpfalz Tiger

Die nächste Pirouette - und ähnlich akrobatisch wie Tor Nummer zwei: Im Laufen muss Adrian Helf von den Südpfalz Tigern den leicht in seinen Rücken gespielten Ball als Linienaußen mitnehmen, dann aber auch noch den Gegenspieler abschütteln. Genau das tut er mit einer Drehung bei der Ballmitnahme - und springt dann direkt zum Wurf und Tor ab. Sehenswert.

Maximilian Kessler - Rhein-Neckar Löwen II

Kempa - aber was für einer! Im Drittligaspiel gegen Aufstiegskandidat Konstanz bekommt Maximilian Kessler auf Linksaußen den Ball von seinem Halblinken in die Luft gelegt. Er springt ab, nimmt den Ball per Kempa mit und schließt ab - allerdings hinterm Rücken. Ein ähnliches Tor der isländischen Nationalmannschaft in Person von Odinn Thor Rikhardsson wurde bei der EM 2024 als schönstes Tor von der EHF gewählt. Gewinnt ein solcher Treffer auch beim Amateurtor des Monats Mai?

Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Das Voting, auf das ihr über diesen Link kommt, läuft bis 16. Juni 2024 um 23.59 Uhr. Der/Die Sieger*in der Abstimmung wird anschließend auf den Kanälen von handball.net und kicker bekanntgegeben.

Habt ihr bereits im Juni einen sehenswerten Treffer erzielt oder mitgefilmt? Dann schickt uns euren Vorschlag für das Amateurtor des Monats Juni und füllt das Einsendeformular aus!