Die fünf Kandidaten fürs Amateurtor des Monats - Jetzt abstimmen!

Die fünf finalen Kandidaten für das Amateurtor des Monats im März stehen fest. Jetzt seid ihr wieder am Ball - votet für euren Favoriten und gewinnt mit etwas Glück ein Fan-Paket.

Folgende fünf Kandidaten haben es in die Endauswahl geschafft:

Leonnard Pfeil - TSG Haßloch

Der schnelle Linksaußen Leonnard Pfeil veredelt einen Tempo-Gegenstoß mit Dreher! In der 16. Minute lässt er die mitgereisten Fans nach einem Traumpass seines Torwart-Kollegen jubeln. Am Ende der Partie konnte er und sein Team, die TSG Haßloch, immerhin einen Punkt aus Burscheid entführen und hat jetzt die Chance, für sein Tor ausgezeichnet zu werden.

Ferdinand Forcher - SG Kappelwindeck/Steinbach

Ferdinand Forcher, der Torhüter der SG Kappelwindeck/Steinbach, verdankt seinem Adlerauge, in der Top 5 des Amateurtor des Monats zu stehen. Nach einer Parade erkennt er, dass sein Gegenüber auf der anderen Seite sehr weit vor dem Tor steht und zack - versenkt Forcher den Ball per sehenswertem Wurf über die ganze Halle im Netz.

Vanessa Schäfer - HSG Wennigsen/Gehrden

Einen deutlichen Auswärtserfolg konnte die HSG Wennigsen/Gehrden feiern, auch durch das gute Zusammenspiel von Rückraum rechts und links. Vanessa Schäfer wird von ihrer Mitspielerin perfekt in Szene gesetzt und vollendet per Kempa ins gegnerische Tor - euer Amateurtor des Monats?

Jonathan Mai - JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied

Die männliche C-Jugend der JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied wirft unglaubliche 50 Tore im Heimspiel am 3. März. Unter diesen Toren ragt eines besonders hervor: ein Kempa-Trick. Bastian von Tilly legt nach einem schnellen Tempo-Gegenstoß nochmal quer zu Jonathan Mai, der den Ball im Sprung fängt und anschließend sicher verwandelt.

Linus Noah Krägenau - SG Hamburg-Nord

Kempa, Heber, Tor - in dieser Reihenfolge kommt Linus Noah Krägenau zum überragenden Torerfolg. Mit diesem und drei weiteren Treffern verhilft er seiner Mannschaft, der SG Hamburg-Nord, in der Jugendbundesliga zum Heimsieg gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin. Traumhaft schönes Tor, das kann sich in dieser Auswahl sehen lassen.

Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Das Voting, auf das ihr über diesen Link kommt, läuft bis 21. April 2024 um 23.59 Uhr. Der/Die Sieger*in der Abstimmung wird anschließend auf den Kanälen von handball.net und kicker bekanntgegeben. Unter allen Votings verlosen handball.net und der kicker ein Fan-Paket mit tollen Preisen. Abstimmen lohnt sich also auch für euch!

Habt ihr im April bereits einen sehenswerten Treffer erzielt oder mitgefilmt? Dann schickt uns euren Vorschlag für das Amateurtor des Monats April und füllt das Einsendeformular aus!