Die Fügung mit Akpoguma

Hoffenheim profitiert von der Ausbootung des Nationalspielers Nigerias: Gleich gegen Augsburg wurde Kevin Akpoguma wichtig.

Eigentlich hatte er gar nicht da sein wollen. Kevin Akpoguma hatte bis vor Kurzem noch den Afrika Cup fest im Blick. Doch nach dem Trainerwechsel Nigerias von Gernot Rohr zu Augustine Eguavoenkam die überraschende Kehrtwende: Akpoguma wurde nicht nominiert.

Zum Glück für Hoffenheim. Denn nach einer guten halben Stunde im neuen Fußballjahr musste Pavel Kaderabek bereits passen. Der Tscheche, der als Pendant zu David Raum links die rechte Außenbahn der Kraichgauer beackert, blieb im eigenen Strafraum sitzen und fasste sich an die Rückseite des linken Oberschenkels. Kaderabek musste raus.

Wie gut, dass Trainer Sebastian Hoeneß mit Akpoguma gleichwertig wechseln konnte. Nur wenige Minuten später setzte sich der 25-Jährige entschlossen im Zweikampf mit Augsburgs Linksverteidiger Iago durch und servierte maßgerecht zu Ihlas Bebous zweitem Treffer und der 2:1-Führung für Hoffenheim. Die Turbulenzen in Nigeria erwiesen sich als segensreiche Fügung für die TSG.

Hoeneß: "Es ist direkt wichtig geworden, dass er hier geblieben ist"

"Wir sind jetzt besonders froh, auch wenn ich weiß, dass es für Akpo eine super Geschichte gewesen und er auch abgestellt worden wäre", erläuterte Hoeneß, "es ist direkt wichtig geworden, dass er hier geblieben ist. Er hat auch direkt Wirkung gehabt mit dem Zweikampf, den er gewinnt und der Hereingabe."

Einen adäquaten Vertreter gibt der Kader nicht mehr her

Je nachdem wie lange Kaderabek ausfällt, wird Akpogumas Anwesenheit noch viel wichtiger werden, einen weiteren adäquaten Vertreter gibt der Kader nicht her. Mit Ihlas Bebou, Mijat Gacinovic oder Sebastian Rudy hatte Hoeneß zuvor bereits schon mal experimentiert, freilich ohne die gewohnte Wirkung von Kaderabek oder Akpoguma. "Pavel hat einen leichten Stich gespürt, konnte danach aber noch weiterspielen", verriet Hoeneß, "hat aber dann gemerkt, dass er sich im Sprint nicht so wohlfühlt. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist." Eine finale Diagnose steht noch aus.