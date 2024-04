Die FSV Schöningen angelt sich Ex-Profi Sauer

Der niedersächsische Oberligist FSV Schöningen 2011 hat sich für die Spielzeit 2024/25 die Dienste von Ex-Profi Maximilian Sauer gesichert.

Maximilian Sauer wechselt zur neuen Saison an den Höhenzug Elm zur FSV Schöningen, wo er für zwei Spielzeiten unterschreibt. Der Ex-Profi ist seit Sommer vereinslos. Zuletzt spielte der 29-jährige Abwehrspieler für knapp zwei Jahre in der dänischen 1. Division bei HB Köge. Derzeit hält sich der Rechtsverteidiger bei seinem Heimatklub, dem SV Innerstetal, fit.

In Deutschland lief der beim VfL Wolfsburg ausgebildete Sauer für Hessen Kassel, Eintracht Braunschweig, die SpVgg Greuther Fürth und den MSV Duisburg auf. Insgesamt stehen 96 Zweitliga- und 31 Drittliga-Partien in seiner Vita.

"Alles raushauen"

"Ich hatte viele Gespräche mit Olli (Sportlicher Leiter Oliver Jonas, Anm. d. Red.) und er hat mir das Projekt in Schöningen vorgestellt", so Sauer, dem es auch wichtig war, eine Perspektive neben dem Platz zu erhalten. Diese habe Jonas ihm aufgezeigt. "Das hat mich generell überzeugt, das hier mit anzugehen." Nun wolle er alles raushauen, was noch im Tank ist und versuchen, das Projekt in Schöningen voranzutreiben. "Ich freue mich, einfach hier wieder ein bisschen Fußball zu spielen. Die Ligazugehörigkeit ist mir da vollkommen egal. Ich freue mich, auf dem Platz zu stehen und sportliche Erfolge zu haben."

Jonas freut sich auf den Profi-erfahrenen Neuzugang, um den sich der Verein sehr bemüht habe. "Er wird uns sicherlich eine gewisse Ruhe und Stabilität in der Abwehr geben, die wir auch gut gebrauchen können." Von einem Statement will der Sportliche Leiter allerdings nicht sprechen, viel mehr setze man bei der FSV den eingeschlagenen Weg konsequent fort. Das Ziel für die kommende Saison lautet: "Eine gute Rolle zu spielen. Mit Max haben da einen guten Transfer getätigt", so Jonas weiter, der sich erhofft, dass die Mannschaft gerade in kniffligen Spielphasen von Sauers Erfahrung profitiert.

Und damit dürfte Jonas auch auf die letzten Begegnungen seiner Mannschaft anspielen, die seit sechs Spielen mittlerweile auf Zählbares wartet, wodurch auch die Abstiegsplätze noch nicht ganz außer Sichtweite sind.