Die Freundin wusste es schon: Weghorst löst altes Hamburg-Versprechen ein

Wout Weghorst rettete die Niederlande mit seinem Joker-Tor vor einem EM-Fehlstart. Mit dem Volksparkstadion hatte er noch eine Rechnung offen.

Was Julian Nagelsmann bei den Länderspielen im März anschob, gilt schon jetzt als genialer Schachzug: Weil der Bundestrainer mit allen Nationalspielern Rollen-Gespräche führte, kennt jeder exakt seine Aufgabe im deutschen Kader, der wiederum von einer klaren Achse und weniger Konkurrenzdenken profitiert. Exklusiv hatte Nagelsmann diesen Gedanken aber natürlich nicht.

Auch bei den Niederlanden hat Ronald Koeman klare Strukturen geschaffen. Und so wusste Wout Weghorst ganz genau, was ihn beim EM-Auftakt gegen Polen am Sonntag erwartete: die Bank. Doch wie Niclas Füllkrug oder Emre Can am Freitag gegen Schottland bewies der 31-jährige Angreifer, dass auch die ein guter Ausgangspunkt sein kann, um zu glänzen.

Weghorsts Vorhersage: "Ich kann euch die Nachrichten zeigen"

"Ich habe Wout wissen lassen, dass ich für ihn hauptsächlich eine Rolle als Einwechselspieler sehe. Darüber war er ein bisschen enttäuscht", verriet Trainer Koeman nach dem 2:1-Sieg, den Weghorst zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt herausgeschossen hatte (83.). "Manche Spieler hören dann auf zu arbeiten, aber das trifft auf Wout sicher nicht zu. Das hat er heute wieder gezeigt."

Weghorst hatte das alles bereits geahnt: am Samstagmorgen - und zu Beginn seiner Profikarriere. "Ich habe zu meiner Freundin schon heute Morgen gesagt, dass ich beim Stand von 0:0 oder 1:1 ein Tor schießen werde, kurz vor Schluss. Ich kann euch die Nachrichten zeigen", sagte Weghorst bei NOS und erinnerte sich gleichzeitig an ein Testspiel mit Heracles Almelo beim HSV vor knapp zehn Jahren. "Wir durften uns im Stadion nur umkleiden und haben auf einem Nebenplatz gespielt. Ich habe meinem Kumpel gesagt: Das nächste Mal, wenn ich hierherkomme, dann spiele ich im Stadion und mache ein Tor."

"Der HSV ist ja nie hochgekommen"

Trotz vier Jahren beim VfL Wolfsburg und zuletzt einer Leih-Saison bei der TSG Hoffenheim musste Weghorst, der noch in Burnley unter Vertrag und im Fokus von Ajax Amsterdam steht, auf seine erste Chance bis zur EM 2024 warten. "Der HSV ist ja nie hochgekommen. Daher habe ich nie hier gespielt." Immerhin brauchte er nur eine Ballberührung, um sein Versprechen einzulösen.

Ob er gegen Frankreich am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Leipzig zur Belohnung von Anfang an spielen darf? "Natürlich kann er auch beginnen. Wir werden sehen, was das Beste fürs Team und für den Spieler ist", hielt sich Koeman alles offen, lieferte mit seinem Spielfazit aber selbst das beste Argument für ein Rollen-Upgrade seines Jokers: "Die Effizienz muss steigen."