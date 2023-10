Die Fragezeichen bei Öztunali

Seine Startelf-Chance beim Hamburger 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf konnte Levin Öztunali nicht nachhaltig nutzen. Dennoch könnte der 27-Jährige am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden wieder von Beginn an für den HSV auflaufen.

Der Konjunktiv hat im Fußball noch niemanden entscheidend vorangebracht. Wenn Bakery Jatta am vergangenen Freitag die Maßflanke von Levin Öztunali nach 17 Minuten völlig freistehend nicht neben, sondern in das Tor geköpft hätte, dann wäre für den Heimkehrer aus Berlin die erste Torbeteiligung in dieser Spielzeit notiert.

Weil aber in der Scorer-Bilanz des Ex-Unioners weiterhin die Null steht und sein Ball auf Jatta auch die einzig wirklich nennenswerte seines 67-minütigen Auftritts gegen Düsseldorf (1:0) blieb, dominieren die Fragezeichen in dieser Personalie: Wann startet der Enkel von Uwe Seeler endlich durch?

Die nächste Chance wartet

Zwei Jahre ohne Spielpraxis in Köpenick haben Spuren hinterlassen. Öztunali ist mit viel Vorschusslorbeer in Hamburg gestartet, durfte die ersten beiden Ligaspiele auf der Außenbahn und die Pokalpartie in Essen (4:3 n.V.) auf der Achterposition beginnen, konnte seinen Status aber nicht verteidigen. Bis zur Partie gegen Düsseldorf kam der 190-fache Bundesliga-Spieler nur noch zu Jokereinsätzen, in Elversberg (1:2) schmorte er gar 90 Minuten auf der Bank. Das ist zu wenig für die eigenen Ansprüche - aber auch zu wenig für jene, die der HSV an ihn hat.

In Wiesbaden am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte er dennoch die nächste Chance erhalten.

Der Stand bei Dompé und Reis

Der Grund: Ein Einsatz von Jean-Luc Dompé, gegen die Fortuna nach seiner Einwechslung ein belebendes und spielentscheidendes Element, wackelt. Am Montag und Dienstag trainierte der Linksaußen wegen muskulärer Probleme nicht, Mittwoch kehrte er zumindest auf den Platz zurück und absolvierte eine individuelle Einheit mit Ball. Das macht Hoffnungen für den Samstag, ein Fragezeichen aber bleibt.

Schon einen Schritt weiter als Dompé ist Ludovit Reis. Nach auskuriertem Infekt machte der Niederländer bereits wieder weite Teile des Mannschaftstrainings mit, trat gelegentlich noch etwas kürzer. Der Trend ist damit klar: Bleibt ein gesundheitlicher Rückschlag aus, ist Reis beim nach den 1:2-Pleiten in Elversberg und Osnabrück dritten Vergleich mit einem Aufsteiger wieder startklar.