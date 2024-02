Die Frage bei Upamecano: Internationale Klasse oder Sicherheitsrisiko?

Elfmeter und Rote Karte: Dayot Upamecanos sinnloses Einsteigen kostete den FC Bayern beim 0:1 bei Lazio Rom eine bessere Ausgangslage fürs Rückspiel. Nicht der erste Aussetzer des französischen Nationalspielers.

Bei Thomas Tuchel ist ein fitter Upamecano gesetzt. Und das hat seine Gründe. An guten Tagen ist der 25-Jährige ein Verteidiger internationaler Klasse, schnell und zweikampfstark, zuverlässig. So überzeugte er in der Hinrunde beispielsweise in den drei Topspielen der Bundesliga gegen Leverkusen, in Dortmund samt Torerfolg und gegen Stuttgart. Auch die Champions-League-Gruppenphase beendete Upamecano mit einem formidablen kicker-Notenschnitt von 2,7. Alles gut also für den 2021 von RB Leipzig verpflichteten Vize-Weltmeister?

So einfach ist es nicht, denn immer wieder leistet sich Upamecano Patzer und/oder Spiele, in denen es so gar nicht für ihn läuft. Zwölfmal erhielt er vom kicker die Note 5 und schlechter, seitdem er beim FC Bayern spielt. Das ist für einen Spieler des Rekordmeisters alles andere als wenig. In Frankfurt oder zuletzt in Leverkusen ging er mit der Mannschaft unter, da waren alle anderen auch schlecht.

Bei Lazio jedoch führte seine Aktion dazu, dass die um Selbstvertrauen und Selbstverständnis ringende Truppe in Rückstand geriet. Anstatt Gustav Isaksen im Strafraum einfach zu stellen oder zu blocken, erwischte er ihn mit offener Sohle oberhalb des Sprunggelenks. Regeltechnisch ist das eine Rote Karte, kein Zweifel. Es war Upamecanos zweiter Platzverweis nach einer Notbremse in der vergangenen Saison in der Anfangsphase beim 2:3 in Mönchengladbach. Ein Muster ist nicht erkennbar, jedoch hin und wieder die taktische Schwäche, wann er sich als Innenverteidiger nach hinten absetzen muss anstatt nach vorne durchzusetzen.

Welche Schlüsse zieht Tuchel?

Große Spieler liefern in großen Spielen. Und das ist die Champions League. In diesem Wettbewerb patzte Upamecano auch in der Vorsaison im Viertelfinale beim Aus gegen Manchester City. Vor allem beim 0:3 im Hinspiel erwischte er einen schlechten Tag, Note 5,5, im Rückspiel (Note 5) war es nicht viel besser. Die pikante Frage an Tuchel muss lauten: Ist Matthijs de Ligt wirklich so viel schlechter als der nun international gesperrte Upamecano? Auf den Niederländer steht Tuchel nicht, im Rückspiel gegen Lazio sollte er auf ihn setzen, hat allerdings auch Eric Dier als Alternative. De Ligts Problem besteht darin, über einen längeren Zeitraum gesund und fit zu bleiben. Ist er das, ist er zumindest nicht so fehleranfällig wie Upamecano. Dass Letzterer sich nach seinem Fehler in Rom im Netz übelsten rassistischen Beschimpfungen ausgesetzt sah, ist dagegen nur widerlich und menschenverachtend.