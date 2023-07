Die Frage bei Burke: "Seine Gabe findet man selten"

In ungewohnter Rolle wurde Oliver Burke am Samstag im Bremer Testspiel aufgeboten: Werder-Coach Ole Werner erklärte die Maßnahme und skizzierte die Perspektive des Angreifers.

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Die erste Hälfte war sicherlich die schwächere beim 5:2-Testspielsieg des SV Werder Bremen gegen den FC Toulouse, vier Treffer fielen erst nach der Halbzeit. Für positive Eindrücke indes sorgte während der ersten 45 Minuten jemand, der eigentlich eher hinten dran ist im internen Kader-Ranking: Oliver Burke. Auf seiner etatmäßigen Position muss er sich aktuell hinter Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch und Dawid Kownacki einreihen; auch die Leih-Rückkehrer Justin Njinmah und Nick Woltemade sind mindestens ebenbürtige Konkurrenten.

Aufgrund dieses Überangebots, aber auch eines Unterangebots auf der rechten Außenbahn - Mitchell Weiser fehlt noch verletzungsbedingt - wurde Burke am Samstag von Ole Werner als Schienenspieler vor der bewährten Bremer Dreierkette eingesetzt. Der Schotte überzeugte mit tiefen Läufen und brauchbaren Hereingaben, leitete so mehrere Abschlusssituationen seiner Mitspieler ein. Kommt Burke also weiterhin für diese neue Rolle in Frage? "Das wird sich zeigen", sagte der Werder-Coach: "Aber es ist so, dass er es sehr gut und diszipliniert gemacht hat, mit seiner Leistung bin ich zufrieden."

Werner über Burke: "Das ist nicht sein großes Problem"

Angesprochen auf die physischen Voraussetzungen des 26-Jährigen, sein Tempo und die Explosivität (welche auf dieser Position natürlich von großem Vorteil sein könnten), entgegnete Werner: "Ich glaube von den Anlagen her, ist Oliver Burke für fast alles zu haben - das ist nicht sein großes Problem. Er hat eine unheimliche Geschwindigkeit, in Kombination mit so einem Körper. Das ist eine Gabe, die man selten findet." Deshalb sei der Werder-Angreifer "immer wieder auch für Vereine interessant", berichtete der Coach - ein solches Profil ist im Profifußball nun mal begehrt.

Nur schränkte Werner seine Aussagen anschließend noch entscheidend ein: "Es ist nicht die Frage, was er für ein Potenzial hat - sondern eher, wie konstant man das auf den Platz bringt, wie fokussiert man ist." In dieser Hinsicht hatte Burke bereits in der vergangenen Saison nach vielversprechenden Ansätzen im Anschluss an seine Verpflichtung Nachlässigkeiten offenbart. "Wie sehr hält man auch an seinen Stärken fest, wenn auch mal Widerstände kommen", warf der Cheftrainer eine weitere Frage auf: "Ich glaube, das ist eher sein Thema. Und die Antwort gibt er."

Weiser-Rückkehr steht bevor

Indem Burke sich womöglich auf eine diese neue Position einlässt; indem er sich auch der Konkurrenz stellt. Weiser soll noch im Zillertal erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren können, aber beim Blitzturnier am kommenden Freitag in Innsbruck "sicherlich nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen", so Werner: "Gucken wir mal, auf welcher Position wir Burkey dann sehen …"