"Die Finger jucken": Pollersbeck will bei Regensburg neu angreifen

Als Torwart der U-21-Europameister von 2017 erregte Julian Pollersbeck früh Aufmerksamkeit, danach konnte der Keeper aber nicht mehr an seine gezeigten Leistungen anknüpfen. Nun versucht der 29-Jährige sein Glück bei Jahn Regensburg.

Julian Pollersbeck kehrt in der kommenden Saison in seine bayerische Heimat zurück und schließt sich Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg an. Wie die Oberpfälzer am Donnerstag bestätigten, wechselt der in Altötting geborene Keeper vom 1. FC Magdeburg an die Donau und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026. Beim Jahn soll der 29-Jährige das Torhüter-Team um Stammkeeper Felix Gebhardt komplettieren und den Konkurrenzkampf anheizen.

Regensburgs Torwarttrainer Philipp Tschauner ist bereits voll des Lobes über seinen neuen Schützling: "In Julian haben wir einen spielstarken Torhüter gefunden, der unsere Qualität im Torwartteam in der Breite sowie in der Spitze verstärken wird. Er verfügt über gute Fähigkeiten in der Tor-Verteidigung und interpretiert sein Torwart-Spiel mutig und offensiv."

Erst EM-Held, dann Abstieg mit dem HSV

Auf sich aufmerksam machte Pollersbeck, der zunächst bei Wacker Burghausen und anschließend unter dem bekannten Torwartentwickler Gerry Ehrmann beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet wurde, in der Spielzeit 2016/17. Als 22-Jähriger debütierte er erst für die Roten Teufel in der 2. Bundesliga und stand 31-mal zwischen den Pfosten. Im Sommer führte er dann als Stammkeeper die deutsche U-21-Nationalmannschaft zum EM-Titel, hielt im Halbfinale im Elfmeterschießen zwei Versuche der Engländer und war auch beim 1:0-Finalsieg gegen Spanien ein sicherer Rückhalt.

Aufgrund seines mutigen Torwart-Spiels sowie seiner unbekümmerten Art hatte Pollersbeck anschließend mehrere Angebote, er entschied sich für einen Wechsel zum Hamburger SV in die Bundesliga. In seiner ersten Saison kam der Keeper jedoch nur auf 14 Einsätze in Liga und DFB-Pokal, nach dem Abstieg in die 2. Liga verlor er zum Ende der darauf folgenden Saison erneut seinen mittlerweile erkämpften Stammplatz.

2020 versuchte Pollersbeck sein Glück im Ausland, doch weder bei Olympique Lyon, für das er es auf elf Einsätze in Liga, Pokal und Europa League brachte, noch bei einer Leihe zum FC Lorient, wo er ohne Einsatz blieb, fand der Torwart zurück zu alter Stärke. Im vergangenen Sommer folgte der Schritt zum 1. FC Magdeburg, doch auch an der Elbe blieb der 29-Jährige ohne jeden Einsatz.

Beierlorzer: "Dabei unterstützen, wieder an sein Leistungspotenzial anzuknüpfen"

Nun also der Wechsel zurück an die Donau, auf den Pollersbeck mit "großer Vorfreude und Dankbarkeit" vorausblickt. "Der SSV Jahn hat mir nach einer zuletzt nicht ganz so leichten Saison Vertrauen entgegengebracht. Ich möchte nun auf dem Platz alles geben und kann den Trainingsstart kaum abwarten. Die Finger jucken", so der Keeper.

"Mit seiner Persönlichkeit passt Julian sehr gut ins Teamgefüge", bewertet auch Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer den fünften Regensburger Neuzugang des Sommers positiv. "Nach einer zuletzt nicht einfachen Zeit für ihn wollen wir ihn dabei unterstützen, wieder an sein Leistungspotenzial anzuknüpfen und glauben fest daran, dass er hier die passenden Rahmenbedingungen vorfinden wird", so Beierlorzer weiter.