Die Finals: Multisportevent findet 2025 in Dresden statt

Die Finals finden 2025 erstmals in Dresden statt. Wie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert und die Veranstalter am Montag mitteilten, soll das Multisportevent in zwei Jahren vom 31. Juli bis zum 3. August ausgetragen werden.

Finals im Vorjahr: Malaika Mihambo beim Weitsprung in Berlin. picture alliance / Eibner-Pressefoto